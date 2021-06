Kruttsterk spansk OL-tropp i fotball

NTB Sport

Aldersgrensen for hvem som kan utpekes til å spille OL-turneringen i fotball ble hevet fra 23 til 24 år etter at lekene i Tokyo måtte utsettes ett år på grunn av koronaviruset. Det gjør at Spania kan stille mannsterkt.

Pau Torres, Mikel Oyarzabal og Unai Simon er spillere som har fylt 24 år og har vært med på å prege fotball-EM på godt og vondt. Alle tre får plass i OL-troppen. I tillegg er også Dani Olmo (23), Eric García (20) og Pedri (18) spillere fra EM-troppen som skal være med til Japan.

Pedri og Eric García får også med seg lagkamerat i Barcelona, Oscar Mingueza.

Real Madrid, som ikke har noen spillere i EM-troppen, vil representeres på det spanske OL-laget ved Marco Asensio (25), Dani Ceballos (25) og Jesús Vallejo (24).

Både Asensio og Ceballos er over aldersgrensen, men det tillates tre spillere per lag som er eldre enn 24 år. Real Sociedads Mikel Merino er overårige spanske spiller.

Troppen på 22 mann reiser samlet til Japan, men bare 18 registreres for spill.

Her er hele troppen:

Målvakter: Alvaro Fernandez (Huesca), Unai Simon (Atletic Bilbao), Alex Dominguez (Las Palmas).

Backer: Oscar Mingueza (Barcelona), Jesús Vallejo (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Pau Torres (Villareal), Oscar Gil (Espanyol), Juan Miranda (Barcelona).

Midtbanespillere: Marc Cucurella (Getafe), Jon Moncayola (Osasuna), Martin Zubimendi (Real Sociedad), Dani Ceballos (Real Madrid), Mikel Merino (Real Sociedad), Carlos Soler (Valencia), Pedri (Barcelona).

Spisser: Bryan Gil (Sevilla), Marco Asensio (Real Madrid), Dani Olmo (RB Leipzig), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Rafa Mir (Wolverhampton), Javi Puado (Espanyol).

(©NTB)