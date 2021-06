Joachim Löw: – En enorm skuffelse

NTB Sport

– Dette er en enorm skuffelse for oss alle. Det er helt stille i garderoben, sa 61-åringen, som erstattes av sin tidligere assistent Hansi Flick.

– Vi håpet å oppnå mye mer i denne turneringen, og troen blant spillerne var stor. I kamper som denne må man utnytte sjansene. Dessverre greide ikke Timo Werner og Thomas Müller å score på sine store muligheter, sa Löw.

Han har vært Tysklands landslagssjef siden 2006, etter at han sammen med Jürgen Klinsmann ledet laget til VM-bronse på hjemmebane. Tyskland tok seg minst til semifinale i de fem første sluttspillene med Löw alene ved roret (to finaler, en tittel), men det ble fiasko i VM i 2018 (utslått i gruppespillet) og for så vidt i årets EM.

– Jeg klandrer ingen, selv om Müller normalt scorer på slike sjanser. Mange av spillerne er unge, og jeg tror mange av dem vil være på topp i EM på hjemmebane i 2024, sa Löw.

Lagkaptein Manuel Neuer hyllet Löw.

– Han har formet en stor æra for Tysklands landslag. Det er trist at det sluttet slik for ham, sa keeperen.

