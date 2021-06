England herlige revansj – slo Tyskland 2-0 på Wembley

NTB Sport

Sterling scoret målet som ga ledelse kvarteret før slutt i åttedelsfinalen, mens Harry Kane stupte inn 2-0 i det 86. minutt på innlegg fra innbytter Jack Grealish.

Etter fire EM-kamper har Pickford fortsatt holdt nullen. Han leverte flotte redninger på avslutninger fra Chelsea-spillerne Timo Werner og Kai Havertz tirsdag.

Sterling er oppvokst noen langpasninger fra Wembley, der England for 55 år siden vant sin eneste tittel. Han scoret Englands tre første mål i EM, og det var tre vinnermål som var nok til å bære laget til kvartfinale.

Han ordnet Englands første seier over Tyskland i utslagsrundene i et sluttspill siden VM-finalen i 1966.

– Det høres bra ut. Vi visste at vi måtte stå for en stor prestasjon mot et veldig godt lag, og det greide vi, sa han.

– Det er alltid spesielt å lykkes for landslaget. Jeg begynte å feire målet, og så ble jeg et øyeblikk redd for at det var offside. Jeg er veldig glad for at det ble mål og at vi vant.

Til himmels

I det 75. minutt kom målet som sendte England-tilhengerne til himmels. England hadde ikke hatt en avslutning siden det 29. minutt da Sterling satte i gang en opprulling. Først fant han Kane, som så vidt var onside. Kapteinen spilte videre til innbytter Grealish, som satte opp Luke Shaw på venstre side.

Da innlegget kom fra Manchester United-spilleren, var Sterling på plass inne i målgården og satte foten på ballen så Manuel Neuer var sjanseløs.

Thomas Müller kom helt alene gjennom i det 81. minutt etter en fryktelig feilpasning av Sterling, men mannen som fråtser i VM-mål og aldri scorer i EM skjøt noen centimeter utenfor i forsøket på å sende ballen utenfor Pickfords rekkevidde.

Fem minutter før slutt vant Shaw ballen fra Serge Gnabry og satte opp Grealish. Kane stupte fram på innlegget fra venstre og nikket inn sitt første EM-mål.

Slutt på lidelsen?

Tirsdag var det 25 år og tre dager siden Gareth Southgate misset det avgjørende straffesparket og Tyskland vant EM-semifinalen på Wembley. Under det mesterskapet begynte britene å synge om «30 years of hurt» siden VM-triumfen i 1966 (mot tyskerne, på Wembley), som fortsatt er Englands eneste mesterskapsfinale.

Sterling, som var halvannet år gammel da dagens landslagssjef gjorde den ulykksalige straffemissen, ordnet en svært etterlengtet revansj, og nå begynner fotballens fødeland å tro at det endelig, etter 55 år, skal bli en Wembley-finale igjen.

Tirsdag var det sluppet inn 40.000 tilskuere på arenaen i Nordvest-London. Det er fortsatt bare halvfullt, men etter et år med koronastengte tribuner opplevdes stemningen som elektrisk.

Tungvektere

Etter mandagens målfester i København og Bucuresti fikk publikum se noe annet på Wembley. Det var langt mellom sjansene i et av landslagsfotballens virkelige tungvektsoppgjør, mellom to lag med betydelig respekt for hverandre.

Declan Rice pådro seg et tidlig gult kort da han felte Leon Goretzka da tyskeren var på vei gjennom. Deretter tok han frisparket fra Havertz i kroppen.

Tyskland innledet kampen klart best, men England spilte seg inn i den. Sterling satte Neuer på prøve med et distanseskudd, og Harry Maguire fikk ikke fart på ballen da han fikk nikke ganske uhindret på hjørnesparket.

Neste gang Kieran Trippier fant hodet til Maguire, gikk Robin Gosens i kroppen på ham, og United-stopperen fikk ikke avslutningen på mål.

Store sjanser

Første store sjanse kom i det 32. minutt, da Kai Haverts fant Chelsea-lagkamerat Werner på løp mellom to av Englands tre midtstoppere. Pickford kom ut og reddet skuddet fra hjørnet av 5-meteren.

På overtid i den første omgangen fikk England en kjempesjanse ved en til da for det meste usynlig Kane. Sterling utnyttet en grov pasningsfeil av Müller og raidet i stor fart. Han ble taklet av Matthias Ginter rett utenfor 16-meteren, men ballen spratt i en tysker og rett til Kane, som var på vei til å runde Neuer da Mats Hummels kastet seg inn og på mesterlig vis taklet ballen i sikkerhet.

Hummels sto for flere klareringer i grevens tid i en kamp som i større grad enn kampene dagen før fortjener å huskes for godt forsvarsspill.

Allerede i åpningsminuttene av den andre omgangen kom tyskerne til en ny kjempesjanse da Kalvin Phillips klarerte et Gosens-innlegg rett til Havertz. Han slo til på en sprett like innenfor 16-meterstreken og sendte i vei en suser med kurs mot nettaket. Pickford fikk opp neven og slo den over.

Tyskland skulle ikke lykkes, men det gjorde England til slutt, og nå venter kvartfinale i Roma lørdag.

(©NTB)