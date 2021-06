Utskjelte Morata sendte Spania videre i EM-thriller

NTB Sport

De frammøtte i Parken ble servert en heidundrende duell. Festen startet med et komisk selvmål, men det skulle komme så mye mer. En solid snuoperasjon så ut til å ta Spania trygt videre, men en kroatisk sluttspurt i ordinær tid presset fram 3-3 og forlengning.

Der svingte det voldsomt. Kroatene badet i sjanser tidlig, men det var Spania som tok vare på mulighetene som kom. Morata banket inn 4-3 i nærmeste vinkel, og like etter pirket innbytter Mikel Oyarzabal inn scoringen som fjernet all tvil.

For Morata betød det mye å bli matchvinner. Juventus-spissen har fått mye tyn for sine prestasjoner i mesterskapet.

Fredag blir spanjolene å se mot enten Frankrike eller Sveits i russiske St. Petersburg. Spania er klar for sin første kvartfinale i mesterskap siden EM-gullet i 2012.

– Oi, dette måtte vi kjempe for. Det har vært noen turneringer siden vi sist vant en utslagskamp, men i dag brøt vi rekken mot en tapende VM-finalist. Det var ikke bra å slippe inn to mål mot slutten av ordinær tid, men vi var best i ekstraomgangene og gikk fortjent videre, sa målscorer César Azpilicueta.

EM i selvmål

En spinnvill situasjon ga Kroatia ledelsen i det 20. minutt. Pedri spilte bakover mot egen keeper, men Unai Simon vurderte stussen feil og fikk aldri en fot på ballen. I stedet rullet pasningen forbi ham og i nettmaskene.

– Feil er en del av fotballen. Når keepere gjør dem, blir det mer synlig. Vår tro på Unai er uendret, sa Oyarzabal om Simons tabbe.

Selvmålet var det niende i årets EM. Det er like mange som tidligere europamesterskap i fotball hadde til sammen siden oppstarten i 1960. Spania dro selv nytte av en komisk keepertabbe i 5-0-seieren over Slovakia i siste gruppekamp.

Baklengsmålet kom helt mot spillets gang. I forkant hadde spanjolene med få minutters mellomrom kastet bort to enorme sjanser. Først skjøt Koke midt på målvakt Dominik Livakovic etter et strålende løp fra midtbanen, mens en umarkert Morata nikket et innlegg rett i kroppen på en motspiller.

Ble lurt

Spania fortsatte å dominere i jakten på utligningen, og i det 38. minutt kom 1-1. Med en refleksredning slo Livakovic unna José Luis Gayàs markkryper, men måtte gi tapt på returskuddet til Pablo Sarabia.

Tidligere i mesterskapet har kroatene oftest vært best etter pause. Sånn så det ikke ut i store deler av mandagens 2. omgang. VM-sølvvinnerne fra 2018 virket slagne fram til Mislav Orsics redusering.

Før den tid hadde Azpilicueta etter en snau time stanget Spania i føringen med sin første landslagsscoring. Chelsea-forsvareren kom seg forbi Josko Gvardiol og satte hodet på et perfekt innlegg fra Ferrán Torres. Ballen føk inn midt i mål.

Gvardiol gjorde heller ingen god figur da Torres økte den spanske ledelsen etter 77 minutter. Venstrebacken ble fintet bort før ballen gikk mellom beina på keeper.

Liv igjen

Kroatia hadde skuffende lite å komme med i København, men på tampen skulle det likevel bli full spenning. Da kriget Orsic inn 2-3 på en returball. I noen sekunder var det uklart om ballen hadde vært over streken. Hele situasjonen kom etter våkent spill fra Kroatias stjerneveteran Luka Modric.

Og på overtid headet Mario Pasalic inn 3-3-scoringen som forlenget kampen. I starten av første ekstraomgang var Kroatia proppet av liv igjen. Andrej Kramaric var nær scoring, men skuddet fra sju meter traff Simon i Spania-buret.

De spanske stjernene var rystet og så sårbare ut. Roen falt imidlertid på plass med scoringene i det 100. og 103. minutt. Med det gikk piffen ut av Kroatia, som kan ha spilt sin siste sluttspillskamp med 35-årige Modric på banen.

(©NTB)