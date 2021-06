Skuffende avslutning for Ventura i Connecticut

NTB Sport

Ventura greide cuten halvveis for første gang på en god stund, men havnet i bunnsjiktet blant dem som fikk fullføre fire runder. Etter søndagens 72-runde (to slag over par) endte han på delt 70.-plass.

Bare sju av spillerne som greide cuten endte bak ham.

Mens Viktor Hovland sørget for Norges første seier noensinne på europatouren, slet Ventura på PGA-touren i Cromwell. Det startet med bogey allerede på første hull, og totalt ble det fire bogeyer og to birdier.

Totalt i turneringen endte han ett slag over par etter serien 69-69-71-72. Han endte 14 slag bak Harris English og Kramer Hickok, som gjorde opp om seieren i omspill. English avgjorde den duellen på åttende ekstrahull.

English og Hickok spilte 18. hull seks ganger og 17. hull to ganger før avgjørelsen falt. Etter at begge fikk par sju ganger på rad, avgjorde English med en birdie.

