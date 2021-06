NTB Sport

Det bekrefter Oslo-klubben på sine nettsider.

Grunnen for overgangen skal være at veien til A-laget i Vålerenga ser tøff ut for den unge midtbanespilleren.

Opsahl selv er fornøyd med overgangen.

– Jeg hadde et fint opphold her i fjor, og kjenner både klubben og byen godt. Det er en klubb og en spillestil som passer meg bra, sier han.

