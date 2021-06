Gruppevinner Brasil med uavgjort i siste kamp i gruppespillet

NTB Sport

Kampen mot Ecuador sent søndag kveld norsk tid ga Brasil en mulighet til å hvile stjerner som Neymar og Casemiro, ettersom brasilianerne var helt sikret gruppeseier i gruppe B.

For Ecuador var kampen langt viktigere, ettersom de sto i fare for å ryke ut. Med 1-1 er Ecuador videre som firer i gruppa, mens Venezuela er slått ut etter å ha tapt 0-1 for Peru i en kamp som ble spilt samtidig.

Brasil tok ledelsen ved Eder Militao etter 36 minutters spill da Real Madrid-stopperen steg til værs og headet inn en presis dødball. Ecuador svarte i 2. omgang med en scoring fra Angel Mena.

Begge lag går dermed videre til kvartfinale i Copa America. Brasil møter enten Uruguay eller Chile, mens Ecuador mest sannsynlig møter Argentina om Messi & co vinner gruppe A, når de spiller siste kamp i gruppespillet natt til onsdag norsk tid.

