Glimt-profil ute resten av sesongen

Glimt-lege Morten Sørgård bekrefter overfor Discovery at skaden Sørli pådro seg i søndagens kamp mot Stabæk, er alvorlig.

– Vi har tatt bilder og fått svar. Det er som fryktet. Han har røket korsbåndet, sier Sørgård.

Han opplyser at Sørli skal opereres allerede i neste uke.

– Naturlig nok var det stor skuffelse for Sondre. For første gang i historien vår skal vi prøve å kvalifisere oss til Champions League, men vi får satse på at Sondre får muligheten til det neste år, sier Glimt-legen.

Glimt slo Stabæk 4-1 i søndagens kamp og topper eliteserietabellen.

