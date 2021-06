EU-topp ber Uefa revurdere Wembley-kamper i EM

NTB Sport

EU-toppen Margaritis Schinas sa i en tale i EU-parlamentet mandag at han personlig ikke ser fornuften i at den engelske landskamparenaen skal huse de tre finalekampene i EM.

Schinas ber Det europeiske fotballforbundet (Uefa) vurdere beslutningen på nytt.

– Jeg vil gjerne dele med dere min tvil rundt å avholde finalen og semifinalene på Wembley, i et fullsatt stadion, på et tidspunkt da Storbritannia begrenser innbyggernes reisemuligheter til EU, sa han.

– Jeg mener at Uefa må analysere denne beslutningen grundig, en beslutning som må tas med alle fakta på bordet, tilføyde han.

Den indiske deltamutasjonen av koronaviruset har ført til et kraftig oppsving i smittetilfeller i Storbritannia den siste tiden. Den britiske regjeringen har bestemt avvist at det er aktuelt at semifinalene og finalen i EM spilles noe annet sted enn på Wembley.

I forrige uke ble det opplyst at 60.000 tilskuere vil bli sluppet inn på arenaen til hver av kampene.

