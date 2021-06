Belgisk spurtseier i Touren – nytt veltdrama felte favoritter

NTB Sport

Det ble nok en gang høydramatisk i sluttfasen av en Tour-etappe. På oppløpet mandag falt spurtkanonene Caleb Ewan og Peter Sagan i seiersjakten. Det åpnet for seier til belgiske Merlier i Pontivy.

Noen kilometer tidligere var også Roglic i bakken etter å ha kjørt i bakhjulet på en rytter foran seg. Sloveneren, som er Jumbo-Vismas store sammenlagthåp, tapte mye tid. Etter tre etapper er han 1.35 minutter bak teten.

Den gule ledertrøya tilhører fortsatt Mathieu van der Poel. Den nederlandske Alpecin-Fenix-stjernen inntok sammenlagtledelsen med søndagens etappetriumf. Dagen etter fikk laget hans nok en seier å juble over.

Skulder ut av ledd

Velt har preget innledningen på årets Tour de France. Heller ikke mandag ble ryttere spart for et vondt møte med asfalten. Etter drøyt fire mil deiset Geraint Thomas i bakken og slo skulderen ut av ledd.

Briten trengte medisinsk hjelp, men tråkket etter hvert videre med støtte fra Ineos-kamerater. Thomas vant Tour de France i 2018.

Robert Gesink gikk ned med Thomas i den tidlige velten. Nederlenderen ble såpass skadd at han måtte bryte rittet. Det er et hardt slag for Jumbo-Visma og Roglic, som må fullføre touren uten en av sine viktigste bidragsytere.

Alarmklokker

Mot slutten skulle det gå galt også for Roglic. Med drøyt ti kilometer igjen slo han seg kraftig og fikk revet opp drakten på venstre skinke og venstre overarm. Da gikk alarmklokkene i Jumbo-Visma, som samlet laget rundt sin kaptein i et forsøk på å dra ham opp og begrense tidstapet mest mulig.

Etter målgang viste resultatlistene at Geraint Thomas kun var 28 sekunder bak vinnertiden. Det var langt bedre enn Ineos-stjernen fryktet tidligere på etappen. Rolgic ble derimot dagens store taper i sammenlagtkampen.

Med så mange dramatiske velt blir det tirsdag knyttet spenning til hvor mange som kan komme til å måtte stå over Tour-fortsettelsen.

Boasson-sjanse tirsdag?

Ingen av de tre norske Tour-rytterne markerte seg på etappen. Edvald Boasson Hagen varslet på forhånd at han kom til å innta rollen som hjelperytter, men TotalEnergies-proffen håper å kunne kjøre for egne sjanser tirsdag.

Vegard Stake Laengen ble beste norske på 56.-plass, mens Boasson Hagen fulgte som nummer 64. Duoen kom i mål i samme gruppe som Thomas. Amund Grøndahl Jansen trillet i mål fem minutter bak Merlier. Det holdt til 163.-plass.

Tirsdagens etappe på 150,4 kilometer er også flat. Den starter i Redon og har målgang i Fougères. Dagen etter står rittets første tempo på programmet.

