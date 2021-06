Belgia frykter Hazards hamstringskade er seriøs

NTB Sport

Begge spillerne skal undersøkes i løpet av mandagen. De Bruyne måtte halte av banen tidlig i 2. omgang med en ankelskade, mens Hazard sa selv fra om at han måtte bli byttet ut i sluttminuttene av åttedelsfinalen.

Fredag spiller laget kvartfinale mot Italia i München. I den kampen kan det være at Belgia at må klare seg uten to av deres desidert største stjerner.

Ifølge nyhetsbyrået DPA frykter belgierne at skaden til Hazard er seriøs. Kantspilleren bekreftet etter kampen at det dreide seg om hamstringen.

– Jeg følte noe i hamstringen min. Jeg tror jeg har noe der. Vi skal analysere skaden, så får vi se skadeomfanget, skal Hazard ha sagt etter kampen.

De Bruyne ble avbildet da han gikk rundt på banen og takket Portugals spillere for kampen da sluttsignalet hadde gått.

Midtbanespilleren fikk en solid trøkk i ankelen da han ble taklet av João Palhinha rett før pause. 30-åringen forsøkte å spille i 2. omgang, men måtte tidlig byttes ut med smertene i ankelen.

