Hovland hadde tre slags ledelse til nærmeste konkurrent foran den siste runden, og selv om det ble jevnt og spennende, seiret Hovland og tok sin tredje tittel som profesjonell.

– Jeg er glad det er over. Det var en stressende og lang dag, men det føles flott. Nå blir det deilig å slappe av et par uker, sa Hovland etter triumfen.

Han gikk søndagens runde to slag under par og vant med to slag til gode på Martin Kaymer, som ble nummer to. Etter bogey på nest siste hull svarte Hovland med birdie på det siste og fjernet all tvil.

Dermed står Hovland med to seirer på PGA-touren og en på europatouren. Han vant Puerto Rico Open i februar 2020 og turneringen i mexicanske Playa del Carmen i desember samme år på PGA-touren.

Nå skal Hovland hjem til Norge.

– Nå gleder jeg meg til et par uker i Norge og til å se vennene mine. Så er det British Open, OL og Ryder Cup, så det er mye golf å se fram til.

Shaky åpning

23-åringen åpnet med en kontrollert par på 1. hull, før han havnet i trøbbel på det neste. Et svakt utslag ble etterfulgt av et svakt innspill. Han klarte ikke å senke den lange parputten, som gjorde at det ble bogey på hull to.

Også på det tredje hullet trøblet han med andreslaget, men klarte å redde par. På det fjerde hullet vartet han opp med en monsterdrive på et par-4-hull, men et svakt andreslag gjorde at det igjen bare ble par.

Så kom dagens første biride på 5. hull, før han misbrukte sjansen til en birdie på hull seks. Et svakt tredjeslag gjorde at han måtte gå av med par på par-5-hullet, samtidig som flere av konkurrentene nærmet seg

Kaymer tok innpå

Par ble det også på hull sju, åtte, ni og ti, og da Martin Kaymer senket en birdieputt på sitt 16. hull, var de to likt, begge på 17 slag under par.

Så hadde Hovland under én meter for birdie på hull elleve, men bommet og ble stående med 17 slag under par. På det neste hullet (13) slo han et glimrende slag inn på green og senket birdieputten. I tillegg hadde Kaymer gjort en bogey på sitt nest siste hull. Da var Hovland 18 under par, Kaymer 17 under.

Det ble deretter par på hull 14 og 15, før Hovland slo til med et enormt andreslag på hull 16, som sørget for en enkel birdie. Da var han to slag foran Kaymer med to hull igjen.

Bogey og birdie

Så røret han det til på hull 17 med en sur bogey. Dermed hadde han ett slag til gode på Kaymer foran det siste hullet, der han hadde bokført to birdier tidligere i turneringen, på dag to og tre.

Hovland leverte så til de grader varene på det siste hullet og noterte seg for en sterk birdie, og en runde på to slag under par. Dermed ble det seier. Han fikk serien 68-67-64-70.

Tidligere har Øyvind Rojahn (1995) og Henrik Bjørnstad (2001) vært nær ved å vinne en europatourturnering på herresiden, men begge ble «bare» nummer to som best.

Nå er Hovland den første til å vinne på europatouren for menn. Suzann Pettersen har sju seirer på kvinnenes europatour.

