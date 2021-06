Van der Poel hedret bestefaren da han overtok den gule ledertrøya: – Det er utrolig

NTB Sport

Van der Poel uttrykte i forkant av Tour de France at han hadde som klart mål å kjøre med den gule ledertrøya i løpet av touren. Det var noe hans bestefar Poulidor aldri klarte, til tross for at han endte på 2.-plass sammenlagt i Tour de France i 1964, 1965 og 1974.

Poulidor døde i 2019 og ble hedret av 26 år gamle van der Poel og hans lag Alpecin-Fenix på åpningsetappen, da laget stilte med spesiallagde trøyer til ære for «den evige toer».

Men drømmen om å seire på første etappe, i draktene som lignet på dem Poulidor og hans Mercer-lag syklet med på 60- og 70-tallet, brast da Julien Alaphillipe ble for sterk på åpningsetappen. Søndag slo van der Poel knallhardt tilbake og sikret den gule ledertrøya han hadde drømt om.

– Det betyr mye. Forestill deg hvor stolt han ville vært hvis han var her, sa en gråtkvalt van der Poel i intervju med arrangøren etter at etappeseieren og den gule trøyen var sikret.

Rykket fra to ganger.

Søndagens etappe var ganske lik den første på papiret, med en tøff stigning like før målgang, men heldigvis unngikk hovedfeltet de store masseveltene som preget åpningsdagen.

I likhet med åpningsdagen ble utbryterne hentet inn før en tøff avslutning. Van der Poel rykket fra tidlig, men var først og fremst ute etter å sikre seg bonussekunder før han la seg tilbake i hovedfeltet igjen.

– Jeg gamblet litt. Jeg visste at jeg trengte bonussekundene hvis jeg skulle få trøyen. Det var den siste muligheten for det. Det er utrolig, sier van der Poel.

Stuntet var verdt åtte bonussekunder, som skulle bli verdifulle da van der Poel til slutt sikret seg ledertrøya.

Med drøyt en kilometer igjen ble det et par nye forsøk på rykk fra front. Nairo Quintana fikk ikke stor nok luke, men det fikk van der Poel, som nok en gang rykket i håp om å ta over den gule ledertrøya. Det skulle han klare.

Nederlenderen fikk den nødvendige luka til å vinne etappen og sikre den gule ledertrøya. Tårene trillet da 26-åringen syklet over mållinjen og pekte opp mot himmelen i en hyllest til bestefar Poulidor.

Massespurt neste?

Dermed får van der Poel sykle med den gule ledertrøya når Tour de France fortsetter mandag. Han burde også ha god sjanse til å beholde den etter tredje etappen.

Løypeprofilen på den tredje etappen fra Lorient til Pontivy er lettere enn på de to første etappene og avsluttes mest sannsynlig med en massespurt.

Dermed kan van der Poel, som også er en svært habil spurter, mest sannsynlig fortsette å leve ut drømmen om å hedre bestefaren med den gule ledertrøya.

De tre nordmennene havnet langt bak søndag. Edvald Boasson Hagen ble nummer 99, Vegard Stake Laengen 131 og Amund Grøndahl Jansen 175. Sammenlagt er Jansen sist av de 180 som henger med i rittet.

Mandagen blir først og fremst en pekepinn på hvem som skal kjempe om den grønne poengtrøya.

(©NTB)