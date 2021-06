Tap i sluttminuttene for Tjelmelands Start – nytt tap for Ranheim i derby

NTB Sport

Tjelmelands Start-lag fikk en drømmestart da et godt innlegg fra Kristoffer Tønnessen endte hos Sebastian Buch som kranglet inn 1-0-ledelse, men Bryne hadde ingen planer om å legge seg. Gjestene fikk en fortjent utligning da Meinhard Olsen avsluttet et nydelig angrep etter 40 minutters spill.

Etter 57 minutter slo Start tilbake da Eman Markovic ble spilt fram og sendte ballen til Eirik Schulze. 28-åringen, som var en av Starts beste spillere i fjorårets eliteserie, var sikker i boksen og sendte Start opp i 2-1-ledelse.

Start presset på for å øke ledelsen og fikk en stor dobbeltmulighet etter 75 minutter. De brente mulighetene endte opp med å hjemsøke Start, som kollapset da kampen gikk inn i overtiden.

Mohamed El-Makrini var uheldig da han stusset inn et selvmål etter 89 minutter, før Joachim Holtan styrte inn 3-2 for Bryne mot gamleklubben.

Jærbuene går dermed opp på 2.-plass etter at Fredrikstad mistet sin ledelse mot slutten av 2-2-kampen mot Grorud.

Aga utlignet

Det så lenge ut til at Fredrikstad ville slå tilbake etter to tap på rad og et tidlig baklengsmål i hjemmekampen mot Grorud. Etter oslolagets åpningsmål fra Glenn André Harviken svarte Fredrikstad med mål av Nicolay Solberg og Alexander Betten Hansen og ledet 2-1 helt til kampen gikk inn i overtiden.

Da var Grorud og 1. divisjons toppscorer Oscar Aga nok en gang på rett plass til rett tid og sikret ett poeng.

Grorud går dermed forbi Ranheim på tabellen, etter at trønderne gikk på en ny smell mot tabelljumbo Stjørdals/Blink.

Ranheim fikk full uttelling da de sparket trener Svein Maalen kun noen timer før de slo Raufoss 4-2 forrige serierunde, men det skulle bli tøffere mot trønderrival Stjørdals-Blink.

Tidligere Ranheim-spiller Stig Lillebo sikret seier til Blink på straffespark, med kampens eneste mål etter bare sju minutter. Ranheim er dermed for alvor med i nedrykksstriden og ligger på kvalifiseringsplass, bare to poeng foran Stjørdals-Blink som fortsatt er på bunn av tabellen.

Flere sene mål

Aalesund håpet å bygge på selvtilliten de fikk fra å vinne 5-1 mot Stjørdals-Blink sist, men slet med å komme til store sjanser borte mot Ull/Kisa. Et straffespark på overtid måtte til for å sikre 1-0-seier, da Sigurd Haugen var sikker fra elleve meter etter at Simen Rafn hadde blitt sparket ned i feltet.

I likhet med Aalesund fikk Sogndal en vanskelig start på sesongen, men begynte å finne opprykksformen før det knappe 1-2-tapet for serieleder HamKam sist. Mot et nytt topplag i Åsane, viste Sogndal styrke ved å vende til 3-1-seier.

Minuttet etter at Tomas Kristoffersen ga Åsane ledelsen, slo Sogndal tilbake ved Akor Adams. Like før pause presset laget fram et selvmål av Åsanes Sindre Austevoll, og på overtid økte Sivert Mannsverk til 3-1. Sogndals midtbanejuvel burde kanskje vært utvist bare et kvarter tidligere.

Strømmen sikret 1-1 på tampen borte mot KFUM Oslo, mens Jerv sikret en ganske komfortabel 2-0-seier borte mot Sandnes Ulf.

