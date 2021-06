Politiet jakter på tilskueren som utløste skrekkvelt i Tour de France

NTB Sport

Den voldsomme velten oppsto med 45 kilometer igjen av åpningsetappen. En kvinnelig tilskuer sto med en fot i veibanen og holdt en stor tekstplakat da hovedfeltet kom. Tony Martin kunne ikke styre unna og veltet.

Deretter fulgte en enorm kjedekollisjon gjennom feltet. Det ble full stopp, og i alt 21 ryttere fikk konstatert skader som følge av velten.

Påtalemyndigheten i Bretagne innledet søndag etterforskning av kvinnen, som ifølge flere medier trolig er en tysk statsborger. Det fransk gendarmeriet opplyser at hun er på rømmen, men at «alt blir gjort for å finne henne».

Tilskueren risikerer ett års fengsel. Hun blir etterforsket for å ha brutt sikkerhetsreguleringer med vilje og forårsaket skader som holder personer ute av jobb i opptil tre måneder.

Tour de France-arrangøren uttalte lørdag kveld at de vil saksøke kvinnen.

– Vi gjør det for at en liten minoritet ikke skal ødelegge festen for alle andre, sa rittets visedirektør Pierre-Yves Thouault til AFP.

