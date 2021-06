Bodø/Glimt topper tabellen etter rundspilling av Stabæk: – Utrolig god førsteomgang

NTB Sport

Med et bortelag fra Bærum som reiste til Bodø med tre strake tap, var det gode muligheter for Glimt å score de nødvendige målene til å overta tabelltoppen fra Molde på målforskjell. Det gjorde de med en forrykende første omgang.

– Vi leverte en utrolig god førsteomgang. Da gikk det litt for fort for Stabæk. Vi ledet 4-0 til pause, og så valgte vi å rokere en del. Vi fikk ikke samme rytme i 2. omgang, men jeg tar med meg den første, for det var utrolig bra og nok i dag, sa trener Kjetil Knutsen til Discovery Plus.

I kamp som var framskutt på grunn av Glimts deltakelse i mesterligakvalifiseringen, viste de gulkledde i første omgang hvorfor de var Eliteseriens klart beste lag forrige sesong og hvorfor de er en klar tittelkandidat nok en gang.

Etter hvilen bar kampen preg av den klare ledelsen og et par skader hos Glimt. Marius Lode og Sondre Sørli måtte byttes ut.

– Jeg ble bekymret for Sørli, for det frykter jeg er alvorlig. Jeg så han reiste seg opp med en gang, og foten ga etter. Det fryktes et korsbånd, dessverre, sa Knutsen om skaden.

16 år gamle Antonio Nusa sørget for plaster på såret for Stabæk, da han skrudde inn et trøstemål på vakkert vis. Det imponerte Stabæk-trener Jan Jönsson.

– Det er ikke bare målet. Han går inn og er moden i spillet sitt. Han får krydret det med et veldig bra mål, sa Jönsson, som meddeler at 2005-modellen nå kan bli aktuell fra start.

Stabæk møter Viking i Stavanger allerede onsdag. Bodø/Glimt spiller i Sandefjord samme dag.

Revansjerte seg med klassescoring

Bodø/Glimt gikk voldsomt til verks og ledet 3-0 etter en halvtime der Stabæk gjorde flere feil defensivt som serielederne utnyttet.

Om de tre første målene var litt enkle og billige mål for Glimt, var kampens fjerde mål en perle, da Erik Botheim avsluttet et nydelig angrep ved å score mot laget han var utlånt til forrige sesong.

Botheim maktet ikke å score på 15 kamper på utlån hos de blåkledde fra Bærum, men kunne sette sitt sjuende mål for sesongen etter praktangrepet i det 33. minutt.

De gulkledde rullet opp som nesten bare de kan gjøre, og ballen gikk kjapt på få touch mellom Glimts offensive arsenal. Ballen gikk i tur og orden mellom Marius Lode, Nordås, Saltnes, Botheim, Nordås og til slutt Botheim, som avsluttet elegant ned i bortre hjørne.

Nytt perlemål

Etter kunstscoringen og en pust i bakken for Stabæk til pause, lettet Bodø/Glimt litt på gasspedalen i 2. omgang. I tillegg til skadene på Lode og Sørli like før og etter hvilen, ble Brunstad Fet og Fredrik Bjørkan ble byttet ut til pause.

Glimt fortsatte riktignok å spille ut motstanderen, og Botheim kunne fort scoret flere mål. I stedet var det Stabæk som skulle score i 2. omgang, da stortalentet Nusa viste hva som bor i ham etter 81 minutter.

Unggutten som kom innpå til pause dro seg lekkert fri ute på høyrekanten og stilte inn siktet mot motsatt kryss. 16-åringen fra Langhus hadde stilt inn siktet riktig, for ballen skrudde i en perfekt bue og kysset tverrligger på vei inn i krysset.

Det ble en liten opptur for Stabæk, som med sitt fjerde strake tap ligger nest sist på tabellen.

Glimt tar over tabelltoppen med knappest mulig margin, med like mange poeng som Molde og ett plussmål mer. Moldenserne har riktignok én kamp mindre spilt.

