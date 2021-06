Bale oppklarer usikkerheten – vil fortsette Wales-karrieren

NTB Sport

Bale skapte overskrifter med måten han lot være å svare på spørsmål om egen Wales-karriere etter 0-4-tapet for Danmark i EMs åttedelsfinale lørdag. Han gikk bort fra et BBC-intervju da framtiden ble et tema.

Dagen derpå understrekte Bale at han ikke er ferdig på landslaget.

– Jeg vil fortsetter å spille. Folk spør noen ganger dumme spørsmål. Jeg elsker å spille for Wales, og jeg vil spille for dette laget helt til jeg slutter å spille fotball, sier Bale til S4C.

31-åringen var forrige sesong på utlån i gamleklubben Tottenham. Han er fortsatt under kontrakt med Real Madrid.

(©NTB)