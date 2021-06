To store massevelt da Alaphilippe vant åpningsetappen i Tour de France

NTB Sport

Drøyt 40 kilometer før mål ble det massevelt i hovedfeltet da en tilskuer poserte med en plakat som stakk ut foran Tony Martin. Han smalt inn i plakaten og deiset i bakken. Store deler av feltet måtte enten stoppe opp eller falt i bakken.

Amund Grøndahl Jansen var en av dem som gikk i bakken, og han ble avbildet da han fikk medisinsk hjelp på albuen av rittlegen.

Tross massevelten hadde hovedfeltet ingen problemer med å hente inn utbrytergruppen, men med 7,5 kilometer igjen, like før rytterne skulle ta fått på den siste tøffe stigningen på etappen, ble det massevelt på ny.

Denne gangen var det ingen tilskuere involvert, men med større fart enn det første veltet, ble det muligens større skader i det andre veltet. Chris Froome ble liggende på asfalten lenge med store smerter, mens også Tadej Pogacar måtte av veien i veltet. Edvald Boasson Hagen veltet også.

– På slutten klarte jeg ikke å unngå krasjen. Jeg holdt på å klare meg, men så endte jeg på rumpa, så jeg er glad jeg har «padding» der, sa Boasson Hagen til TV 2.

Fjorårsvinneren Pogacar klarte likevel å komme seg opp nær teten da verdensmester Julian Alaphilippe rykket fra med to kilometer fra mål. Pogacar prøvde å tette luka, men Alaphilippe ble for sterk.

Alaphilippe seiret åtte sekunder foran toer Michael Matthews.

Vegard Stake Laengen ble beste nordmann på 89.-plass, nesten fem minutter etter vinneren. Boasson Hagen ble hektet av med fem og et halvt minutt, Jansen med godt over et kvarter.

Hedret «den evige toer»

Matheu van der Poel, som er barnebarnet til Tour de France-giganten Raymond Poulidor, hedret sin bestefar i sitt første Tour de France.

26-åringen og laget Alpecin-Fenix stilte på den første etappen med spesiallagde trøyer til ære for Poulidor, som ble nummer to sammenlagt i Tour de France i 1964, 1965 og 1974. Poulidor, som fikk tilnavnet «den evige toer», ikledde seg aldri den gule ledertrøya, noe barnebarnet van der Poel håpet på å gjøre med etappeseier.

I stedet blir det Julian Alaphilippe som nok en gang kan ikle seg den gule ledertrøya. På spørsmål fra arrangøren etter etappen var franskmannen klar på at han overhodet ikke var trist over å bytte ut verdensmestertrøya med den gule ledertrøya.

Første siden 2003 uten Kaggestad

Før løpet ble en annen Tour de France-profil hedret, da TV 2 viste sin hyllest til kommentatorlegenden Johan Kaggestad, som for første gang siden 2003 ikke kommenterer verdens største sykkelritt for TV 2.

77-åringen ble svært syk like etter fjorårets Tour de France og ga seg som kommentator ved siden av Christian Paasche. Sønnen Mads Kaggestad (44), som har kommentert flere sykkelritt for TV 2, tok over for faren som kommentator til årets Tour de France ved siden av Paasche.

Paasche var svært berørt etter å ha sett hyllesten til sin mangeårige kommentatorpartner.

– Jeg klarer ikke å si så mye, jeg, etter den hyllesten der. Det viktigste er at Johan blir frisk, så god bedring, sa en gråtkvalt Paasche.

Johan Kaggestad skulle etter planen likevel være en del av TV 2s sendinger fra rittet i Frankrike, men tirsdag bekreftet TV 2 til Dagbladet at kommentatorlegenden fortsatt er sykmeldt og ikke blir en del av sendingene.

(©NTB)