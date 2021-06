Sesongens første tap for Rekdals HamKam mot Raufoss

NTB Sport

Kjetil Rekdal fortalte til VG foran oppgjøret mot Raufoss at han «har panikk for at det skal stoppe», og han fikk litt ekstra å bekymre seg over etter bare fem minutter.

Hjemmelaget rullet opp i angrep, og ballen endte hos Markus Aanesland, som banket inn ledelsen for Raufoss. Den skulle bli doblet kvarteret senere.

Nok en gang sto Raufoss for godt angrepsspill da et innlegg fra høyreback Herman Kleppa ble stusset inn i feltet til Mame Mor Ndiaye, som headet inn sin sjuende fulltreffer for sesongen.

Raufoss tok med seg en fortjent 2-0-ledelse inn til pause, men måtte slite for seieren mot serieleder HamKam.

For ti minutter etter hvilen viste HamKams Emil Sildnes hvorfor de hvitkledde har vært så sterke i sesongåpningen. Sildnes dro seg lekkert fri på siden av 16-meteren, gikk inn i boksen og avsluttet selv opp i nettaket.

Men flere mål ble det ikke, og dermed måtte Rekdal og HamKam tåle sesongens første tap. Likevel vil HamKam uansett ligge øverst når serierunden er ferdigspilt.

