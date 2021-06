Psykiater avviser ansvar for Maradonas død

NTB Sport

Der benektet Agustina Cosachov at hun er medskyldig i Maradonas bortgang. Ifølge hennes advokat la hun fram bevis for dette i møtet med påtalemyndigheten i San Isidro like utenfor Buenos Aires.

– Det er ingen bevis for at dosene i den psykiatriske medisineringen forårsaket hjerteproblemene, sa advokat Vadim Mischanchuk.

Maradona døde av hjertesvikt i november, få uker etter at han ble operert for en blodpropp i hjernen. Han ble 60 år gammel.

Det var Cosachov og psykologen Carlos Diaz som fant Maradona død i sengen. Cosachov er en av sju personer som etterforskes for drap etter at en ekspertgruppe konkluderte med at Maradonas dødsfall kan knyttes til manglende helsehjelp, og at han ble overlatt til seg selv i en «lang og pinefull periode».

Fredagens utspørring av psykiateren varte i over seks timer. Etterpå ville hun ikke snakke med mediene.

– Hun var psykiater og hadde ingenting med den kliniske behandlingen av pasienten, påpekte Mischanchuk.

De sju som står anklaget for drap, har ikke lov til å forlate landet. Strafferammen er mellom 8 og 25 års fengsel.

Maradonas personlige lege, Leopoldo Luque, har tidligere avvist at han er ansvarlig for fotballikonets død. Han har også sagt at det ikke var grunnlag for å legge Maradona inn på sykehus, og at han heller ikke ønsket dette selv.

