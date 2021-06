Mo Farah glapp siste OL-sjanse – norsk løper «perset» på 10.000 meter

NTB Sport

Konkurransen var Farahs siste sjanse til å bli klar for lekene i Tokyo. Den firedobbelte OL-vinneren fikk tiden 27.47,04 i Manchester, men han var i mål drøyt 20 sekunder for sent.

Mezngi kunne derimot være fornøyd. Den norske løperen ble nummer to bak Farah og tok seg første gang under 28 minutter på distansen. Med tiden 27.57,63 slo han sin personlige rekord med over seks sekunder.

Farah ble olympisk mester på 10.000 meter både i 2012 og 2016. I begge lekene tok han også gullet på 5000-meteren.

Etterpå begynte han å satse på maraton, men det ble ingen stor suksess. Han vendte tilbake til friidrettsbanen etter flere blandende resultater. Farahs drøm var å få en siste mulighet til å triumfere i OL.

– Jeg har vært heldig nok til å ha hatt en lang karriere. Jeg er svært takknemlig, men dette var alt jeg hadde i meg i dag, sa han etter fredagens løp.

Han ville ikke si om karrieren nå er helt over.

Mo Farah, som er født i Somalia og ankom Storbritannia som åtteåring, har også vunnet VM-gull seks ganger. I 2017 ble han slått til ridder for sine prestasjoner på løpebanen.

