Innbytterne sendte Italia videre – Østerrike slått 2-1 etter ekstraomganger

To østerrikske innbyttere samarbeidet om Italias første baklengsmål siden oktober i fjor, da Sasa Kalajdzic reduserte på hjørnespark fra Louis Schaub i det 114. minutt, men Italia vant 2-1.

Etter to målløse omganger på Wembley sto Chiesa for gjennombruddet etter fire minutters spill i første ekstraomgang, med tre berøringer som vil bli husket lenge. Først dempet han Leonardo Spinazzolas innlegg med hodet, så fjernet han arrogant ballen fra Konrad Laimers rekkevidde, og østerrikeren suste forbi i stedet for å takle. Så banket Chiesa ballen i mål med venstre.

Rett før sidebytte i ekstraomgangene greide midtstopper Francesco Acerbi fra liggende posisjon å kjempe ballen til Pessina, som knallet inn 2-0 og punkterte kampen.

Italia måtte i det 114. minutt slippe inn mål for første gang på 1169 minutter da Kalajdzic stupte inn ved nærmeste stolpe og nikket Schaubs hjørnespark i mål.

Gianluigi Donnarumma hadde tatt fram en kjemperedning på Schaubs volley mot nærmeste stolpe i den andre ekstraomgangen, men nullen skulle omsider sprekke.

Likevel er Italia nå ubeseiret i 31 kamper og klar for kvartfinale i München fredag mot Belgia eller Portugal.

Forrykende

Italia kom til kampen med en forrykende statistikk i ryggen: Ubeseiret i 30 kamper (tangering av den italienske rekorden fra mellomkrigstiden), uten baklengsmål på 1055 minutter, 24-0 i målforskjell i sine kamper i 2021 og uten tap i sine 13 siste oppgjør mot Østerrike.

Laget som i fjor høst snøt Norge for opprykk til nasjonsligaens A-divisjon ville ikke selge seg billig. Seks av østerrikerne som startet på Wembley gjorde det også da Østerrike i november med nød og neppe greide 1-1 mot Norges «nødlandslag» i gruppefinalen i Wien, og de ga gruppespillets beste lag tøff kamp.

Østerrikerne var klart best i 2. omgang og trodde de hadde sprukket den italienske nullen allerede da Marko Arnautovic nikket i mål fra spiss vinkel i det 66. minutt, men scoringen ble etter VAR-gjennomgang annullert for offside.

Italia dominerte i første omgang, men måtte jobbe hardt for å komme til sjanser. Noen av dem var likevel store. Venstreback Spinazzola skapte trøbbel for østerrikerne, og han satte opp Nicolò Barella for skudd i det 17. minutt. Keeper Daniel Bachmann avverget med en beinparade.

I det 25. minutt ble Ciro Immobile spilt gjennom med en høy poleball fra egen halvdel, men han brukte for lang tid på å få ballen under kontroll og ble løpt opp og taklet av David Alaba.

Sju minutter senere var Østerrike heldig da Immobile fikk ballen 25 meter fra mål og bestemte seg for å teste skuddfoten. Skuddet traff stolpen helt oppe i lengste kryss mens keeper Bachmann sto midt i mål og så på.

Sceneskifte

Etter pause var det Østerrike som presset og kom til sjanser. Arnautovic, som hadde vært på en farlig visitt foran Italia-målet allerede i første omgang, slo an tonen med et raid i det 49. minutt etter et stygt balltap av Leonardo Bonucci ved midtstreken. Etter en rekke skuddfinter lyktes ikke Arnautovic med avslutningen, men han gjorde et par av motspillerne svimle først.

Lagkaptein Alaba sendte et frispark rett over tverrliggeren etter at Christoph Baumgartner ble felt av Giovanni Di Lorenzo rett utenfor 16-meterstreken.

I det 65. minutt rakk Østerrike å juble en stund for det de trodde var Italias første baklengsmål på 1120 minutter. Arnautovic nikket i mål via tverrliggeren fra spiss vinkel etter et fint angrep, men VAR viste at han var så vidt i offsideposisjon da Alaba vant i lufta ved lengste stolpe og nikket Stefan Lainers innlegg gjennom målgården.

I det 74. minutt skrek østerrikerne på straffespark da Stefan Lainer gikk i bakken i duell med innbytter Matteo Pessina på et frisparkinnlegg, men dommeren var ikke enig, og avgjørelsen ble godkjent av VAR.

Domenico Berardi hadde et godt forsøk på et flygende saksespark sju minutter før full tid, men traff ikke ordentlig, og Roberto Mancini gjorde endringer i jakt på scoring. Både Berardi og Immobile måtte ut. Inn kom Chiesa, og det byttet skulle betale seg tidlig i ekstraomgangene.

Allerede midt i 2. omgang byttet Mancini to mann på midtbanen. Inn kom Pessina, som punkterte kampen i det 105. minutt.

Da holdt det ikke for Østerrike at to av deres innbyttere noterte mål og assist.

