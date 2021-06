Hovland i ensom ledelse i München etter enorm tredjerunde

NTB Sport

Nordmannen briljerte i Sør-Tyskland og noterte seg for åtte birdier og ti par på den tredje runden i International Open. Før den fjerde og avgjørende runden søndag er han tre slag foran spanske Jorge Campillo.

– Det var bra i dag. Jeg slo veldig mange gode slag. Jeg klarte veldig mange gode putter. Det var en stabil og god runde, sier Hovland til NTB.

– Jeg traff veldig mange greener. Jeg hadde gode sjanser til å gjøre birdie på hvert hull, så det var feilfritt og gøy.

Nå kan han bli den første nordmannen til å vinne en turnering på europatouren.

– Det hadde vært dritkult. Det har vært kult å vinne på PGA-touren de siste årene også, men det å kunne vinne på europatouren ville vært rått. Nå må vi spille søndag først, så får vi se.

I alt er han 17 slag under par. Nordmannen noterte seg for birdie på hull 1, 6, 9, 11, 13, 14, 16 og det avsluttende 18.-hullet, par på de resterende. Det ble en bogeyfri runde for Hovland, for første gang denne uka.

Hovland spiller på europatouren for å kunne kvalifisere seg for det europeiske Ryder Cup-laget.

