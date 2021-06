Dolberg strålte på sin gamle hjemmebane – skjøt Danmark til EM-kvartfinale

NTB Sport

Dolberg var Ajax-spiller fra 2016 til 2019 og vet hvor målene står på Johan Cruijff Arena. Han fikk sjansen etter at Yussuf Poulsen pådro seg en muskelskade i låret. Poulsen jublet vilt fra tribuneplass da Dolberg scoret i det 27. og det 48. minutt.

– Jeg hadde en god følelse om ham, og han var fantastisk. Det måtte nesten gå slik, at han scoret på sin gamle hjemmebane, sa landslagssjef Kasper Hjulmand til DR mot Dolberg.

– Det er surrealistisk. For meg var det her det startet, og å spille her igjen med denne kulissen var bare sinnssykt. Jeg vet nesten ikke hva jeg føler nå. Det er galskap, sa Dolberg selv til DR.

Joakim Mæhle og Martin Braithwaite pyntet på resultatet med hver sin scoring i sluttminuttene.

– Se på støtten vi fikk fra tribunene i Amsterdam. Selvtilliten og motet vi har med oss kan ta oss enda lenger. Vi bryr oss ikke om hvem vi møter, sa Mæhle, som har vært en av mesterskapets åpenbaringer, til TV3+.

Eriksen hyllet

Danmark mistet sin beste spiller på dramatisk vis og tapte sine to første kamper i EM, men er båret videre i mesterskapet på en bølge av samhold og entusiasme. Lørdag seiret laget på arenaen som var Christian Eriksens hjemmebane fra 2010 til 2013. Eriksen ble hyllet før kampen. Før hver kamp bæres en enorm drakt i hvert lags farger ut på banen. Den danske hadde lørdag Eriksens navn og nummer.

I kampene siden Eriksen ble rammet av hjertestans har Danmark innledet forrykende og skapt sjanser umiddelbart, men lørdag var det Wales som kom best i gang. Aaron Ramsey og Gareth Bale hadde farlige skuddforsøk, og etter 25 minutter sto det 7-2 til waliserne i avslutninger.

Så viste danskene hvor giftige de kan være. Joakim Mæhle slo opp på Mikkel Damsgaard fra midtstreken. Den 20-årige teknikeren dro Ramsey ut mot venstre, men vendte ham så bort og stakk gjennom ledd til Dolberg, som var på et sugende løp. Nice-spissen gikk innover på banen og slo til fra 18 meter på venstre side av halvsirkelen utenfor 16-meteren. Ballen føk inn i lengste hjørne.

Dansk show

Få minutter senere holdt Damsgaard dribleshow på venstresiden, spilte vegg og føk mot dødlinja. Ved nærmeste stolpe flikket Dolberg innlegget mot mål, men keeper Danny Ward blokkerte.

Wales mistet helt piffen etter baklengsmålet, og på overtid i omgangen sto danskene i kø for å score ved lengste stolpe da et innlegg ble stusset videre. Mæhle skjøt i nettveggen via keepers fingre.

Det skulle gå snaut tre minutter av den andre omgangen før ledelsen ble doblet og kampen punktert. Martin Braithwaite fikk et oppspill fra egen halvdel, utfordret Joe Rodon og føk forbi ham inn i feltet. Innlegget gikk til waliseren Neco Williams, men han klarerte blindt rett til Dolberg, som rett utenfor 5-meterstreken dempet ballen og knallet den i mål.

Bale og hans lagkamerater argumenterte febrilsk for at de ble snytt for frispark i forspillet da Kieffer Moore gikk i bakken i duell med Simon Kjær, men ble ikke hørt. Målet ble endelig godkjent etter VAR-sjekk.

Utklassing

Waliserne prøvde å komme tilbake i kampen, men var aldri nær å greie det. Leicester-keeper Kasper Schmeichel ble aldri satt på alvorlige prøver, mens Leicesters reservekeeper ble satt på prøver han ikke kunne greie i motsatt ende av banen.

I det 65. minutt sendte innbytter Mathias Jensen i vei det som trolig var ment som et innlegg, men ballen seilte over fingertuppene til Ward og traff utsiden av stolpen.

Braithwaite og Joachim Andersen misbrukte en enorm dobbeltsjanse, og kampen så ut til å ebbe ut med 2-0, men det kom to mål til. Først da Jensen fant Mæhle ved lengste stolpe. Etter å ha fintet bort Ben Davies med en skuddfinte banket venstrebacken ballen opp i nærmeste kryss.

Dagen ble helsvart for waliserne da innbytter Harry Wilson på overtid felte Mæhle bakfra og fikk et strengt rødt kort. Braithwaite satte deretter punktum framspilt av Andreas Cornelius, en scoring som først ble annullert for offside og så godkjent etter VAR-gjennomgang.

Wales var semifinalist i forrige EM-sluttspill, men må se langt etter et tilsvarende mesterskapseventyr i sommer. Danskene kan se fram til kvartfinale i Baku om en uke. Motstander der blir Nederland eller Tsjekkia. Det laget som skal stoppe Danmark må by på noe spesielt.

