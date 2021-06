Carlsen hevet seg etter surt tap i første parti: – Godt å slå tilbake

NTB Sport

Etter at alle gjorde seg ferdig på åpningsdagen, ligger nordmannen i delt ledelse sammen med fire andre. Med tre seire og en remis kunne Carlsen toppet alene om det ikke var for et surt åpningstap.

For nordmannen fikk en tøff oppgave fra start i turneringen, med svarte brikker mot stortalentet Alireza Firouzja.

Carlsen hadde sin motstanderen på gaffelen da tiden begynte å renne ut for begge to, men med tidspresset på seg gjorde Carlsen et feiltrekk. Dermed kunne Firouzja sikre inn seieren i et parti Carlsen burde vunnet.

– Når han står litt dårligere, prøver han å komplisere optimalt heller enn å spille på remis. Selvfølgelig skuffende at jeg ikke klarer å gjennomføre på en bedre måte, sa Carlsen, som skrøt av Firouzja:

– Han er bedre enn egentlig noen i verden på å skape taktiske sjanser fra dårligere stillinger. Sånt skjer, og kudos til ham for å ha kjempet veldig bra, oppsummerte Carlsen åpningspartiet til TV 2.

Slo tilbake

Men nordmannen slo skulle revansjere seg mot slutten av dagen. I sitt neste parti vant han ganske greit mot Hou Yifan, den første kvinnelige deltakeren i Champions Chess Tour.

Partiet mot finalemotstanderen i den forrige turneringen i touren, Wesley So, ble en meget rask remis. Det er noe Carlsen og So har gjort flere ganger i grunnspillet i de tidligere turneringene i Champions Chess Tour.

Etter seier i fjerde parti mot Peter Svidler med hvite brikker, avsluttet Carlsen dagen med sin tredje partiseier for dagen mot Salem Saleh fra De forente arabiske emirater. Carlsen holdt igjen på å rote bort en vunnet stilling, men sikret seieren til slutt.

– Spillet var litt «meh» totalt. Det viktigste for meg er at resultatet er bra. Det var i alle fall godt å slå tilbake etter tap i første parti, sa han.

Tøff motstand

Carlsen vant forrige turnering i Champions Chess Tour da han slo Wesley So i finalen. Carlsen og So står med to turneringsseire hver foran den sjuende turneringen av totalt ti.

Etter første dag leder Carlsen sammen med kinesiske Ding Liren, armenske Levon Aronian og russerne Vladislav Artemjev og Daniil Dubov.

Bortsett fra Ding møter Carlsen alle de andre turneringslederne når turneringen fortsetter søndag.

– Hadde det vært forrige turnering, ville dette vært en lett dag. I denne turneringen er det mange yngre og mindre erfarne, sier Carlsen om motstanden på dag to.

