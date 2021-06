Slik spilles 1. runde i fotball-NM: – Det blir folkefest i Rana!

NTB Sport

Norges Fotballforbund offentliggjorde fredag oppsettet for åpningsrunden i cupen. Med unntak av Oslo-derbyet mellom Lyn og Vålerenga spilles kampene 24. juli.

Regjerende seriemester i Eliteserien Bodø/Glimt skal ut mot Rana. Molde møter Spjelkavik, mens Åge Hareides RBK-mannskap skal til Melhus.

– Det blir fest å møte Norges beste lag. Det er fantastisk at fotballen endelig åpnes opp igjen for annet enn toppen. Helt strålende. Det blir folkefest i Rana, sier Rana-leder Bjørn Audun Risøy til NTB.

Oppsettet for de øvrige eliteserieklubbene ble slik: Kvik Halden – Sarpsborg 08, Follo – Stabæk, Fu/Vo – Lillestrøm, Hønefoss – Strømsgodset, Åssiden – Mjøndalen, Eik Tønsberg – Odd, Pors – Sandefjord, Staal Jørpeland – Viking, Stord – Haugesund, Bjarg – Brann, Volda – Kristiansund, Skånland – Tromsø.

Avlyst i fjor

Virusrestriksjonene har påvirket måten Norges Fotballforbund har løst oppsettet. Lederen i NFFs konkurranseavdeling, Rune Pedersen, opplyser at flest mulig kamper med lag fra 3. divisjon skal spilles innen samme idrettskrets.

– Dette legger føringer som begrenser utvalget. I tillegg har vi prøvd å ikke få tilsvarende oppgjør som siste NM, sier Pedersen.

– Vi har også sett på reiseutfordringer i en hektisk sesong for alle våre klubber og holder flest mulig kamper innen regioner i tråd med myndighetenes råd, utdyper han.

Fjorårets fotball-NM ble avlyst som følge av utfordringene pandemien skapte. I 2021 har man heller ikke kunnet kjøre et NM-opplegg i bred skala.

16 lag fra Eliteserien, 16 fra 1. divisjon, 25 fra 2. divisjon og 71 fra 3- divisjon deltar.

Normalår i 2022

Fotballforbundet håper at turneringen kan gjennomføres etter normal modell om ett år.

– NFF er veldig glad vi får til et NM hvor mange lag fra 3. divisjon er med, og vi satser på at 2022 blir et normalår med to kvalifiserende runder i tillegg til ordinære runder, sier Rune Pedersen.

Hele oppsettet for 1. runde ser slik ut:

Kvik Halden – Sarpsborg 08, Kråkerøy – Fredrikstad, Nordstrand – Bærum, Oppsal – Skeid, Frigg – KFUM Oslo, Lokomotiv Oslo – Kjelsås, Follo – Stabæk, Lyn – Vålerenga, Ready – Grei, Stovner – Grorud, Ullern – Asker, Gjelleråsen – Eidsvold Turn, Lørenskog – Strømmen, FU/VO – Lillestrøm, Nybergsund – Raufoss., Brumunddal – HamKam, Elverum – Kongsvinger, Gjøvik-Lyn – Toten, Vestfossen – Moss, Hønefoss – Strømsgodset, Åssiden – Mjøndalen, Ørn Horten – Ull/Kisa, Eik Tønsberg – Odd, Halsen – Notodden, Flint – Fram Larvik, Pors – Sandefjord, Express – Start, Donn – Jerv, Vindbjart – Fløy, Mandalskameratene – Arendal, Sola – Madla, Staal Jørpeland – Viking, Brodd – Sandnes Ulf, Vidar – Egersund, Hinna – Bryne, Vardeneset – Djerv 1919, Åkra – Vard Haugesund, Stord – Haugesund, Sandviken – Fyllingsdalen, Fana – Sotra, Os – Øygarden, Lysekloster – Åsane, Bjarg – Brann, Fjøra – Sogndal, Årdal – Florø, Spjelkavik – Molde, Sunndal – Brattvåg, Herd – Hødd, Træff – Aalesund, Volda – Kristiansund, Byåsen – Ranheim, Tynset – Tiller, NTNUI – Stjørdals-Blink, Strindheim – Orkla, Kolstad – Levanger, Melhus – Rosenborg, Verdal – Nardo, Rana – Bodø/Glimt, Skånland – Tromsø, Junkeren – Mjølner, Harstad – Melbo, Finnsnes – Senja, Fløya – Tromsdalen, Skjervøy – Alta.

