Ny studie: Koronaåret ga ingen skadebonanza i norsk fotball

En ny studie gjennomført blant klubbene på øverste nivå i norsk fotball, konkluderer med at den koronapregede 2020-sesongen ikke førte med seg større skadeproblemer enn normalt.

– Det var ingen flere skader. Skadefrekvensen var den samme, sier Torstein Dalen-Lorentsen til NTB.

Han er stipendiat ved Senter for idrettsskadeforskning på Norges idrettshøgskole og står bak studien som nå er klar. Dalen-Lorentsen har sett nærmere på skadeomfanget i åtte av de 13 klubbene som var i Eliteserien både i 2019- og 2020-sesongen.

Konklusjonen er at spådommene om ekstra skadetrøbbel som følge av koronatilpasningene som måtte gjøres, ikke slo til.

– Vi hadde nok trodd at det kanskje skulle være flere skader (i 2020), men samtidig er vi ikke veldig overrasket over at det ikke var det, sier Dalen-Lorentsen.

Gode tiltak

Han understreker at studien ikke har hatt som mål å forklare årsakene til at ekstrabelastningen spillerne ble påført i 2020 ikke resulterte i flere skader.

– Men skal vi forsøke å spekulere litt, tror vi ekstra bytter, det at man hadde en lang pre-season og treningskamper helt opp mot seriestart, samt at klubbene virket godt forberedt på situasjon og var flinke til å rullere, er grunnen, sier stipendiaten.

Både i norsk og internasjonal fotball har det under viruspandemien vært åpnet for at lagene kan gjøre fem bytter underveis i kampene. Det er to flere enn normalt.

Argumentet har vært at de ekstra byttene vil gjøre det lettere å fordele kampbelastningen på flere i spillerstallen.

Uheldige enkelttilfeller

I tysk Bundesliga gjorde antall skader et hopp etter at fotballen startet opp igjen etter korona-nedstengningen.

– Tyskerne meldte tidlig om kraftig økning i skader, men de satte veldig brått i gang. I Norge fikk vi derimot en veldig lang og dermed varsom oppladning. Det kan forklare at selv et tett kampprogram ikke fikk skadelige konsekvenser, sier Dalen-Lorentsen.

2020-utgaven av Eliteserien ble sparket i gang 16. juni, flere måneder etter planlagt oppstart.

Tross stabile skadetall peker Dalen-Lorentsen på ugunstige enkeltsituasjoner som oppsto forrige sesong. Ett eksempel er Odds serieavslutning, der skiensklubben måtte spille fem kamper på bare 13 dager som følge av en karantenesituasjon.

– Slike ekstra tette oppsett bør uansett unngås, sier han.

Foreløpig foreligger det få eller ingen lignende studier. Mange europeiske ligaer avsluttet først nylig 2019/20-sesongen.

