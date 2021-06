Ingen kongelige til Tokyo-OL – usikkert med Raja

NTB Sport

23. juli tennes OL-ilden i Tokyo. Viruspandemien vil påvirke gjennomføringen av de utsatte sommerlekene og også deltakelsen fra det offisielle Norge.

NTB får bekreftet fra Slottet av kongefamilien ikke vil være representert i Tokyo. Under sommerlekene i Rio de Janeiro for fem år siden var kronprins Haakon på plass for å følge de norske utøverne.

I London i 2012 var store deler av kongefamilien på plass.

NTB har også rettet spørsmål til Kulturdepartementet om kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) ser for seg å følge de norske medaljehåpene i Japan i sommer.

«Kultur- og likestillingsministeren tar sikte på å dra til Tokyo, men det er ikke endelig bekreftet på grunn av ulike forhold som tidspunkt, smittesituasjon, innreise- og karanteneregler i Tokyo og ved retur til Norge», opplyser departementet.

