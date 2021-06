Hovland opp på 2.-plass med kruttsterk runde: – Det var solid

NTB Sport

Hovland åpnet turneringen solid torsdag, og også fredag leverte nordmannen så til de grader varene i München.

Åtte birdies og fem slag under par på fredagens runde gjør at Hovland nå er ni slag under par totalt etter de to første dagene.

– Åtte birdies er veldig bra. Det blir litt for mange bogeys (tre), men alt i alt var det mye bra golf. Jeg satte en del putter og traff ikke vannet, som jeg gjorde på torsdag. Det var solid, sa Hovland til NTB etter runden.

Opp til ledende Niall Kearney fra Irland, nummer 599 på verdensrankingen, er det to slag for Hovland. Han deler andreplassen med tre andre spillere.

– I helgen må jeg spille likt som jeg gjorde fredag. Da kan det bli veldig bra. Jeg føler at driveren sitter og at jeg slår mye bra jernslag, sa Hovland.

Ellevill åpning

Etter par på åpningshullet ble det en bogey på hull to for Oslo-gutten. Der ble det også bogey torsdag.

Så var det Hovland-show og birdier på rekke og rad:

Fra hull nummer fire til ni noterte imidlertid Hovland seg for ikke mindre enn fem birdier.

På det niende hullet reddet han seg inn etter et litt upresist innspill, og slo seg nydelig inn på greenen på par fem-hullet. Deretter kunne han trille ballen i hullet til dagens femte birdie.

Grei avslutning

Også på «back-nine», de siste ni hullene, gjorde Hovland sakene sine godt. Det ble par på hull ti, birdie på hull elleve, par på hull 12 og birdie på hull 13. Da var Hovland bare ett slag bak lederen Kearney.

Så ble det to leie bogeyer på hull 14 og 15. På hull 15 hadde Hovland god mulighet til par, men bommet og måtte bokføre en meget sur bogey.

– Den var veldig kjip, ja, sa Hovland.

Hovland fulgte opp med par på hull 16 og 17, før han avsluttet med birdie på hull 18.

På en medgangsbølge er også tyske Martin Kaymer, som spiller sammen med Hovland. Han er sju slag under par etter de to første rundene og ligger på delt niendeplass.

Sørafrikanske Louis Oosthuizen, som er høyest ranket på verdensrankingen av samtlige spillere i turneringen med sin tolvteplass, er også sju slag under par.

(©NTB)