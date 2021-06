Flyutfordringer for OL-troppen – fikk nei til å lande med charterfly i Japan

NTB Sport

Under fredagens åpen time-seanse med pressen opplyste idrettspresident Berit Kjøll at de japanske reglene har skapt utfordringer i OL-forberedelsene. Charterfly til Japan får kun lande hvis det er 100 eller færre om bord.

Det norske flyet skal etter planen ha omkring 190 passasjerer og er et samarbeid med Sverige.

– Vi har gjort en henvendelse for å søke om tillatelse til å lande med dette flyet. Får vi nei på det, må vi tenke om igjen om vi skal ha to mindre fly, et rutefly eller annet, sa Kjøll.

Guri Lium, prosjektkonsulent i Olympiatoppens OL/PL-avdeling opplyser til NTB at lokale myndigheter i Fukuoka har satt begrensning fordi Fukuoka ikke er en offisiell OL-flyplass.

– Vi har kontakt med ambassaden, og det siste vi har hørt, er at det jobbes med å finne en løsning, men vi har ikke fått det bekreftet, sier Lium.

Flyet er planlagt å reise fra Norge 12. juli.

OL starter 23. juli og varer til 8. august.

