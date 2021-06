Wadji-magi forlenget Brann-krisen – åtte tap på ti kamper

NTB Sport

Kampen sto og vippet da klokka rundet 73 minutter. Haugesund-spissen Wadji fikk ballen på 18 meter, vendte vekk to Brann-forsvarere og kom seg fri i feltet. Alene med Brann-keeper Eirik Holmen Johansen tuppet han ballen mellom beina på sisteskansen til full jubel foran 2000 tilskuere i Haugesund.

Det var Wadjis tredje mål for sesongen, og Kåre Ingebrigtsen og co. måtte nok en gang reise hjem til Bergen med null poeng.

Brann er nederst på tabellen etter kun én seier på ti kamper. Åtte har endt med tap. Til trygg plass er det tre poeng, men flere av lagene foran har to og tre kamper mindre spilt. Hovedtrener Ingebrigtsen har hatt det hett rundt ørene, men Brann-ledelsen har hele veien uttalt at trønderens jobb ikke har vært oppe til diskusjon.

– Det er aldri en god følelse å tape. Det er kjedelig. Vi fortjener det ikke. Vi må fortsette å jobbe hardt, sa innbytter Daouda Bamba til Discovery.

Med en tidel av sesongen spilt for Brann begynner det så se like mørkt ut som bortedraktene bergenserne spilte i torsdag kveld.

– Så lenge det er mulig, må vi ha troen på det vi gjør. Men nå skal jeg gå inn i garderoben og deppe litt, sa Brann-forsvarer Ruben Kristiansen.

Haugesunds seier var den tredje for sesongen, og alle har kommet i løpet av de fire siste kampene. Rosenborg borte er neste oppgave for Haugesund onsdag i neste uke, mens Brann skal prøve å snu trenden mot Lillestrøm samme kveld.

Klink?

Kampen åpnet på rolig vis, og kun et par antydninger til muligheter ble servert tilskuerne i vestlandsderbyet i innledningen. Ikke før 27 minutter var spilt kom det første skuddet på mål.

Benjamin Tiedemann Hansen satte ballen i eget nett like før, men målet ble annullert for det dommeren mente var en dytt av Brann-spiss Aune Heggebø i forkant av situasjonen. Ingebrigtsen på sidelinjen var tydelig frustrert over avgjørelsen.

– Små dytter skjer i boksen hele tiden. Jeg mener det er «klink goal», sa Heggebø til Discovery.

– Jeg får en dytt i ryggen. Det er ikke så mye å snakke om den. Det er klink frispark, svarte midtstopper Tiedemann Hansen.

Avgjørelsen

Etter hvilen tok kampen seg litt opp, men det var langt mellom de store mulighetene. Kristoffer Velde fikk en klarering i ansiktet på seks meter 20 minutter etter pause, men «avslutningen» gikk utenfor.

Haugesund begynte å nærme seg, og Ingebrigtsens lag ble trykket bakover. Brann-keeper Eirik Holmen Johansen hadde noen utboksinger som så halvfarlige ut, men holdt unna – enn så lenge.

Da sørget Wadji for den forløsende scoringen på lekkert vis. De siste minuttene tok Brann noe mer over i banespillet, og på overtid kom muligheten hele Bergen ventet på. Filip Delaveris fikk en dobbeltsjanse, men Egil Selvik reddet og ga Ingebrigtsen enda mer å tenke på i tiden som kommer.

