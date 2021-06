Ruud slått ut av verdenstoeren: – Server ikke bra nok

NTB Sport

Ruud ble felt av at han ikke hadde server på det nivået man er vant til å se. På det spanske gressunderlaget ble han i det andre settet brutt hele fire ganger.

– Jeg server ikke bra nok. Det må jeg jobbe med inn mot Wimbledon, sa Ruud til NTB etter tapet.

Medvedev medga at han dro nytte av Ruuds svake server.

– Jeg er veldig glad for at jeg vant. Casper er ikke best på gress, men i det første settet spilte han bra. Med en gang han begynte å serve litt dårlig, prøvde jeg å dra fordel av det så fort jeg kunne, sa russeren i seiersintervjuet med arrangøren.

De to duellantene fulgte hverandre tett i det første settet. I game nummer elleve fikk derimot Medvedev sjansen til å bryte. Russeren misset på den første bruddballen, og det ga Ruud en mulighet til å redde inn gamet.

Medvedev lot seg ikke be to ganger og brøt serven da Ruud skjøt i nettet. Han servet inn det siste gamet og vant første sett 7-5.

Bruddmaraton

Sett nummer to startet som det første sluttet. Medvedev brøt igjen Ruuds serve etter gode ballvekslinger. Dermed hadde Ruud en stor jobb foran seg om det skulle bli avansement.

I løpet av de tre første servegame hadde seerne fått se tre servebrudd, der Medvedev sto for to av dem. I det fjerde gamet kom russeren til hektene igjen og økte dermed ledelsen sin til 3-1 og ga Ruud trøbbel.

Medvedev fortsatte å storspille og brøt Ruuds fjerde servegame på fire forsøk. Dermed sto det 4-1, og seieren var så godt som sikret for verdenstoeren. Ruud ble igjen brutt i det siste gamet.

Ruud er ikke kjent for å være en gresspiller, men sier at han denne sesongen har mer selvtillit enn tidligere.

– I år vet jeg at jeg kommer inn i turneringer og kan vinne kamper, sier han.

Wimbledon neste

Ruud slo Tennys Sandgren i strake sett i tirsdagens kamp med sifrene 6-3 og 6-4. men i torsdagens kvartfinale ble det stopp for nordmannen. Ruud er også ute av doubles-turneringen i samme turnering.

Pablo Carreño Busta venter nå i semifinalen for Medvedev. Han er seedet som nummer fire i turneringen, plassen foran Casper Ruud. Medvedev er førsteseedet på Mallorca.

Fremover venter oppvarming til Wimbledon for Ruud. Den ikoniske turneringen starter 28. juni. Det gleder nordmannen seg til. Han går inn i turneringen med sin høyeste seeding i en Grand Slam noensinne.

– Det er litt komisk, for jeg har ikke hatt altfor mye suksess på det. Det er vel resultatet av at jeg har hatt en bra grussesong, sier Ruud.

(©NTB)