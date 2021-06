Medier: Vinokourov fikk sparken som Astana-sjef rett før Tour de France

NTB Sport

Det var den franske avisen L'Equipe som torsdag meldte om endringene som nå gjøres i ledelsen i Astana-Premier Tech. Sykkelnettstedet Cyclingnews hevder å ha fått Vinokourov-sparkingen bekreftet av det kasakhstanske laget.

Ifølge L'Equipe skal danske Jakob Fuglesang og resten av rytterne ha blitt informert om beslutningen ved midnatt natt til torsdag.

Det fremgår ikke av rapportene hva som ligger bak Vinokourovs plutselige exit.

Cyclingnews skriver at Vinokourovs rolle i laget har blitt mindre og mindre den siste tiden. Det skal være et resultat av at nye folk har kommet inn i lagledelsen, blant annet fra den nye navnesponsoren Premier Tech.

Det meldes også om at det skal ha vært stridigheter internt over tid.

Sportsdirektør Giuseppe Martinelli tar angivelig over Vinokourovs rolle inntil videre. Han får hjelp av en annen sportsdirektør, Steve Bauer.

47 år gamle Vinokourov har ledet Astana-laget siden han avsluttet egen karriere som syklist i 2012.

Tour de France innledes i den franske byen Brest lørdag. Astana-laget kommer til start med et kruttsterkt mannskap. Danske Fuglsang er blant de sterkeste kortene.

