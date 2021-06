Kristiansunds fine hjemmerekke stoppet mot Mjøndalen

NTB Sport

Uavgjortresultatet kom noen dager etter at KBK røk 0-3 i Haugesund. Vertene hadde en liten sluttspurt, men klarte ikke å få vinnermålet som ville tatt dem opp i fire strake hjemmeseirer.

Poenget var Mjøndalens første på bortebane siden seieren mot Sandefjord i sesongåpningen. Vegard Hansens menn har gått seks strake kamper i Eliteserien uten å vinne.

Mjøndalen åpnet friskt og tok ledelsen etter litt over et kvarters spill. Fra fire meter ble Ole Amund Sveen målscorer. Han fikk ballen da en KBK-klarering gikk innom ryggen til Benjamin Stokke og spratt videre innenfor boksen.

Ti minutter senere var Stokke centimeter unna å doble til 2-0 mot gamle lagkamerater. Før den tid hadde Mjøndalen-keeper Sosha Makani ryddet mesterlig unna Brynjolfur Willumssons skudd fra kort hold.

Måtte bytte tidlig

Utligningen kom mot slutten av 1. omgang. Torgil Gjertsen utnyttet dårlig målvaktsspill og headet inn 1-1. Det gjorde han på en glitrende ball fra Liridon Kalludra.

– Det er min andre scoring med hodet, så den smakte godt, sa Gjertsen til Discovery i pausen.

Det var Gjertsens første scoring etter at han vendte hjem til Kristiansund etter fjorårets opphold i polsk fotball.

Mjøndalen brukte to bytter allerede før 2. omgang. Først måtte målscorer Sveen ut etter en halvtime, og i pausen ble midtbanemann Stian Aasmundsen erstattet av Tonny Brochmann.

– Det nappa litt i baksiden av låret. Da tar jeg ingen sjanser. Jeg er litt nervøs for at det er en liten strekk, men vi får se det an i morgen, sa Sveen.

Savnet presisjon

Etter pause var det lange strekk med tamt spill. Ovenstad fikk umarkert sette hodet på et godt innlegg i det 51. minutt, men forsøket fra seks meter gikk rett på Sean McDermott i KBK-buret.

Med snaut 20 minutter igjen kom det fem bytter (KBK tre, Mjøndalen to) på kort tid, men flere scoringer kom aldri.

– Vi gikk for tre poeng i dag, men Mjøndalen lå dype og godt organisert. De er flinke til å være kyniske. Vi hadde momentum i perioder, og mot slutten lå de strødd. Så vi hadde dem på gaffelen, og vi ville tatt dette om vi hadde vært litt mer presise og giftige, sa KBK-trener Christian Michelsen til Discovery.

– Sånn som kampen utviklet seg, var det kanskje greit med ett poeng. Synd at vi slapp inn mål på den måten vi gjorde. Sosha pleier å gå ut og ta slike fint, sa Mjøndalen-stopper Sondre Solholm Johansen.

Etter ni kamper ligger KBK på tredjeplass med 16 poeng. Mjøndalen er nummer 13 med sine sju poeng på sju oppgjør.

Kristiansund reiser om en uke nordover for å møte Tromsø på Alfheim i neste runde, mens Mjøndalen tar imot Odd.

