Hareide reagerer på oppslag: – Ikke meningen å gå ut mot pride

NTB Sport

Adresseavisen og Nidaros skrev torsdag at Hareide ikke ønsker pride-markeringer i fotballen, og at det blant annet gjelder regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind.

– Det er helt feil. Jeg har ønsket å starte en diskusjon om hvilke retningslinjer vi skal ha for bevegelser og politiske markeringer i fotballen, sier Hareide til NTB og fortsetter:

– Jeg har ikke sagt at vi ikke skal ha regnbuefarger på cornerflagg og kapteinsbind. Jeg vet at klubben er med på det, og det har ikke vært noe problem. Det er direkte feil å fremstille det på den måten..

Hareides uttalelser har fått sterke reaksjoner i sosiale medier. Kulturminister Abid Raja (V) har overfor Adressa bedt Hareide om å si unnskyld.

– I så fall må jeg unnskylde for en tittel Adresseavisen har laget. Det er overhodet ingen mening å gå ut mot pride. Jeg støtter det de står for, sier Hareide.

– Ikke hatprat

RBK-treneren vil ta kontakt med Adresseavisen og Nidaros for å reagere på hvordan han ble fremstilt.

I Adresseavisen ble Hareide blant annet sitert på følgende:

– Man bør holde idretten og fotballen helt fri for politikk og andre propagandasaker, som Pride er. Pride er på mange måter en propaganda for at folk skal være glad i hverandre. Det er ok, men ikke bruk idretten til det.

Uttalelsene har vekket voldsomme reaksjoner. Politisk kommentator i Bergens Tidende, Jens Kihl, skriver på Twitter at Rosenborg må svare på om de stiller seg bak «hatpratet til Hareide».

– Det tenker jeg ikke på. Det er ikke hatprat, det er snakk om en diskusjon om retningslinjer. Jeg har ikke sendt noen hatmeldinger til noen, og det kommer jeg ikke til å gjøre heller, sier Hareide.

Oppringt av sjefen

RBK-treneren ble oppringt av styreleder Ivar Koteng etter uttalelsene. Koteng sier til NTB at Hareide fikk beskjed om hva som var klubbens ståsted, men at han ikke ville ilegge Hareide munnkurv.

Hareide sier at han ikke ønsket å blande pride inn i diskusjonen, men at han mener idretten må ta en diskusjon om hvilke budskap, politiske som menneskerettighetsspørsmål, den skal fronte.

– Det slo meg da jeg så en EM-kamp der det ene laget knelte for Black Lives Matter, mens det andre ikke gjorde det. Så er det boikottdebatten om Qatar-VM, og det er også et OL i Kina snart, sier Hareide.

Vil inkludere alle

Han sier at han ut fra intervjuet han ga, ble overrasket over reaksjonene som kom.

– Når jeg ser overskriften i Adresseavisen, blir jeg ikke overrasket, men det var ikke min intensjon. Det blandes inn pride så det ser ut som jeg er motstander av pride, og jeg er slett ikke det, sier Hareide.

På spørsmål om det ikke er naturlig at idretten er en arena som fremmer inkludering av alle, uavhengig av hudfarge, legning eller kjønn, sier Hareide seg enig.

– Jeg tror idretten har vært en av de arenaene der folk har følt seg inkludert, det har aldri vært noen forskjell på folk her, sier Hareide.

(©NTB)