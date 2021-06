Eagle bidro til kjempestart for Hovland i München

NTB Sport

Hovland startet på banens tiende hull og fikk en drømmeinnledning med en umiddelbar birdie. Så ble det trøbbel. På hull nummer to røk han på en bogey etter å ha slått i vannet på innspillet.

Så ble det par på de fem neste hullene og birdie på hull nummer 17. Det 18. hullet endte igjen med par.

Hovland startet deretter turen tilbake til klubbhuset med par på banens 1. hull.

Rundens annen bogey kom på det neste hullet, og dermed var nordmannen tilbake på par. To strake hull på par ble fulgt opp med rundens tredje birdie. På banens sjette hull fikk Hovland en eagle (to slag under par). Dermed gjorde han et byks oppover på resultatlisten.

Han avsluttet runden med en birdie og totalt fire slag under par.

Best så langt av de tidlig startende er australieren Wade Ormsby som brukte 65 slag på runden, sju slag under par.

– Det er lenge siden jeg har spilt i Europa, så det gleder jeg meg til. Det blir veldig deilig, det er en litt annerledes følelse å spille i Europa. Gresset er mer det jeg er vant til fra Norge, og alt minner mer om hjemme. Jeg gleder meg veldig, sa golfproffen til NTB foran åpningsrunden.

Hovland spiller på europatouren for å ha mulighet til å kvalifisere for det europeiske Ryder Cup-laget.

