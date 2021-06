Diskosfeltet på Bislett blir forsmak på gullkampen i OL

NTB Sport

Den svenske verdensstjernen Ståhl har tronet på toppen av verdensrankingen i over 100 uker. Forrige sesong toppet han verdensstatistikken med 71,37 meter, og hans personlige rekord fra 2019 lyder på 71,86.

Kun tre utøvere har kastet lengre enn den regjerende verdensmesteren i historien.

Under Bislett Games 1. juli får Ståhl, som har en årsbeste på 69,71, skarp konkurranse. Slovakiske Kristjan Ceh (69,52 i år), svenske Simon Pettersson (69,48), østerrikeren Lukas Weisshaidinger (69,04) og litauiske Andrius Gudzius (68,62) har alle bekreftet sin deltakelse.

Jamaicanske Fredrick Dacres og rumenske Alin Firfirica, som begge er inne topp fem på verdensrankingen, kommer også.

Norges beste diskoskaster Ola Stunes Isene blir også del av et tøft startfelt. Han har en personlig rekord på 67,78 og årsbeste på 65,27.

Onsdag ble det klart at også stavkonkurransen på Bislett blir stjernetung. Startfeltet ledes an av den svenske stjernen Mondo Duplantis. Han er i kjempeform. Så sent som tirsdag hoppet han seks meter under uhyre vriene forhold i et stevne i Karlstad.

(©NTB)