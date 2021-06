140.000 tilskuere får slippe inn på formel 1-runde i England

NTB Sport

Mens Formel 1-stjernene gjør seg klare for VM-runder to helger på rad i Østerrike foran 15.000 fans, kan de nå glede seg over at det blir fulle tribuner i England om noen få uker.

Silverstone er en ikonisk bane i formel 1-sirkuset, og banen kan huse rundt 140.000 fans. VM-direktør Stefano Domenicali gleder seg over nyheten.

– Det er fantastisk nytt at det blir åpnet for full kapasitet. Det blir en fantastisk helg med hundretusenvis av fans, sier han.

For å få slippe inn på Silverstone må man vise til en negativ virustest innen de siste 48 timene, eller bevis på at man er fullvaksinert.

Forrige helg gikk Max Verstappen seirende ut i Frankrikes Grand Prix foran 15.000 fans.

