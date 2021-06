140.000 tilskuere får slippe inn på Formel 1-runde i England – Hamilton mener det er for tidlig

NTB Sport

Mens Formel 1-stjernene gjør seg klare for VM-runder to helger på rad i Østerrike foran 15.000 fans, kan de nå glede seg over at det blir fulle tribuner i England om noen få uker.

Silverstone er en ikonisk bane i Formel 1-sirkuset, og den kan huse rundt 140.000 fans. VM-direktør Stefano Domenicali gleder seg over nyheten.

– Det er fantastisk nytt at det blir åpnet for full kapasitet. Det blir en fantastisk helg med hundretusenvis av fans, sier han.

Den britiske stjerneføreren Lewis Hamilton gleder seg over å se fans på tribunene igjen, men han er samtidig litt skeptisk til nyheten.

– Jeg kan ikke engang si hvor glad jeg er for å se folk, og å se det britiske publikum. Det er det beste publikumet, sier Hamilton til Autosport.

– Jeg bekymrer meg for folk. Jeg leser at vaksinene er gode, det er færre mennesker på sykehus, men jeg vet ikke. Det føles litt for tidlig ut for meg, sier den meritterte føreren.

Hamilton legger til at det ikke er hans valg å slippe inn 140.000 fans, men oppmuntrer alle til å ha på seg munnbind og være forsiktige.

For å få slippe inn på Silverstone må man vise til en negativ virustest innen de siste 48 timene, eller bevis på at man er fullvaksinert.

Forrige helg gikk Max Verstappen seirende ut i Frankrikes Grand Prix foran 15.000 fans, mens Hamilton kom i mål som nummer to. Hamilton ligger på plassen bak Verstappen i VM-sammendraget.

