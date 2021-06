Uefa regnbuefarget egen logo – svarer på kritikken

NTB Sport

Det har blåst friskt rundt Uefa etter at forbundsledelsen tirsdag stanset tyske myndigheters plan om å belyse Bayern Münchens hjemmebane med regnbuefarger foran EM-oppgjøret mellom Tyskland og Ungarn.

Både statslederne og fremtredende idrettstopper har reagert skarpt på beslutningen.

Onsdag tar Uefa til motmæle. Forbundet har i sosiale medier utstyrt sin egen logo med regnbuefarger, og i tillegg er det sendt ut en pressemelding som skal forklare ståstedet som er valgt i den svært betente saken.

– Noen har tolket det slik at Uefas beslutning om å avslå Münchens søknad om å belyse arenaen i regnbuefarger er politisk. Men det var tvert imot forespørselen som var politisk i seg selv, og den var koblet til det ungarske fotballandslagets tilstedeværelse på kveldens kamp i Tyskland, skriver Uefa på Twitter.

– For Uefa er ikke regnbuen et politisk symbol, men et tegn på støtte til mer likeverd og inkludering i samfunnet, heter det videre i meldingen som er sendt ut.

