Raja fyrer løs mot Uefas regnbue-nei: – Forstår ikke sitt samfunnsansvar

Tirsdag satte Uefa ned foten for planene om å lyse opp Bayern Münchens hjemmebane i regnbue-fargene i forbindelse med onsdagens EM-kamp mellom Tyskland og Ungarn.

Lokale myndigheter i München sto bak initiativet.

Uefa argumenterer med at den planlagte stadion-markeringen har en politisk kontekst – i form av at den er rettet mot en beslutning tatt av det ungarske parlamentet nylig. Derfor måtte søknaden avslås.

Det får kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) til å reagere skarpt mot fotballtoppene.

– Utdaterte holdninger. Gammeldags. Manglende mot. Og manglende forståelse av sin samtid, sier statsråden til NTB om Uefas beslutning.

– Ikke minst er det manglende forståelse av hva slags fellesskapsverdier fotballen står for og skal representere. Den skal inkludere alle og være for alle. Det er ikke sånn at fotballen er for de funksjonsfriske, for de med et bestemt etnisk opphav eller for de med heterofil legning, fortsetter en engasjert Raja.

Skapte overskrifter

Kulturministeren sier han er «dypt skuffet over at Uefa ikke forstår sitt samfunnsansvar» i saken som de siste dagene har skapt store overskrifter.

Samtidig er han glad for at myndighetene i München ønsket å lyse opp kamparenaen i regnbuens farger onsdag kveld.

– Jeg applauderer det tyske initiativet. Da jeg så planene, ble jeg rørt, happy og glad. Jeg tenkte at de (tyskerne) går foran og viser vei for en hel verden, sier Raja.

Selv om det trolig ikke blir noen lyssetting av arenaen i München onsdag kveld, håper kulturministeren likevel at budskapet vil komme fram.

– Jeg håper at det tyske publikummet møter opp i alle regnbuens farger og viser hvilke verdier vi ønsker og vil være bekjent av, sier han – og legger til:

– Gryende hat mot de skeive i enkelte land er skummelt å være vitne til. At det tyske fotballforbundet og den tyske befolkningen vil og ønsker å gå foran, vil jeg applaudere på det varmeste.

Omstridt lov

Den tyske regnbue-markeringen kommer i kjølvannet av at Ungarns folkevalgte nylig vedtok et forbud mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Forslaget ble vedtatt med 157 stemmer for og 1 stemme mot i nasjonalforsamlingen som kontrolleres av statsminister Viktor Orbans høyrepopulistiske parti Fidesz.

Myndighetene i Ungarn mener loven i første rekke er ment å beskytte samfunnet mot pedofile. Statsminister Viktor Orbán sier til nyhetsbyrået DPA at han fullt ut støtter homofiles rettigheter.

En rekke idrettsprofiler og politikertopper har reagert sterkt på Uefas handlemåte i saken.

