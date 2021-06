NFF sender brev til Uefa etter regnbue-nei

NTB Sport

NFF-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen forklarer bakgrunnen for brevet forbundet sender til Uefa-toppene:

– En av verdiene til Uefa er respekt. Fotball er for alle, og det innebærer at man skal kunne elske hvem man vil, man må kunne markere for grunnleggende rettigheter, sier Anderssen til NTB.

NFF har så langt ikke offentliggjort brevet.

Tirsdag stanset forbundet tyske myndigheters plan om å markere og fokusere på LHBT-personers rettigheter.

Fotballpresident Svendsen mener Uefas nekt strider med et av fotballens viktigste prinsipper.

– Fotballen er kanskje den viktigste integreringsarenaen i samfunnet. Det er kun fargen på skjorta som skal skille fotballspillerne. Ikke legning, ikke religion, ikke noe, sier han til NRK.

Kampen mellom Tyskland og Ungarn starter klokken 21.

