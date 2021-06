NFF protesterer til Uefa: Ber om at kamper ikke flyttes til Ungarn

NTB Sport

Samtidig som Uefas kontroversielle avgjørelse om å si nei til å lyse opp EM-arenaen i München i regnbuens farger under kampen mellom Tyskland og Ungarn, er det blitt diskutert om semifinale og finale skal flyttes fra London til Budapest i Ungarn.

Det krever NFF at Uefa ikke gjør. I brevet som ble sendt fra NFF til Uefa onsdag, protesteres det mot at Det europeiske forbundet sa nei til å lyse opp arenaen i München.

– Vi gir også uttrykk for at vi ikke håper finalerundene flyttes til Ungarn, med det bakteppet denne saken har skapt, sier generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til NTB.

– Kjernen i brevet er at vi oppfordrer Uefa til å godta at stadion blir lyst opp. Vi er helt uenig i at dette er et politisk spørsmål. Vi tenker det er et spørsmål om verdier og respekt.

Han sier at NFF fortsatt har et håp om at Uefa snur. Det virker ikke slik hvis man skal tolke Uefa-president Aleksander Ceferins uttalelse til Die Welt om at Uefa ikke kan la seg bruke i en politisk og populistisk markering.

– Uefas reaksjon virker litt nervøs og unødvendig, sier Bjerketvedt.

Respekt

NFF-direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt Gro Tvedt Anderssen forklarer bakgrunnen for brevet forbundet sender til Uefa-toppene slik:

– En av verdiene til Uefa er respekt. Fotball er for alle, og det innebærer at man skal kunne elske hvem man vil, man må kunne markere for grunnleggende rettigheter, sier Anderssen til NTB.

NFF har så langt ikke offentliggjort brevet.

– NFF har rettet seg til Uefa-presidenten og gitt beskjed om at man er uenig i denne avgjørelsen og at dette er en av fotballens grunnverdier og at vi helt klart mener at Uefa burde tillatt dette, sier elitedirektør Lise Klaveness til TV 2.

– Integreringsarena

Tirsdag stanset Uefa tyske myndigheters plan om å markere og fokusere på LHBT-personers rettigheter. Uefa-president Aleksander Ceferin sier til Die Welt at forbundet ikke kan la seg bruke i en populistisk og politisk markering.

Fotballpresident Svendsen mener Uefas nekt strider med et av fotballens viktigste prinsipper.

– Fotballen er kanskje den viktigste integreringsarenaen i samfunnet. Det er kun fargen på skjorta som skal skille fotballspillerne. Ikke legning, ikke religion, ikke noe, sier han til NRK.

Uefa har sagt at den planlagte markeringen i München var en politisk markering mot den omstridte loven som nylig ble vedtatt i Ungarn. Den kan blant annet forby undervisning om homofili til barn.

Tidligere i EM har Uefa også etterforsket Tyskland for å bruke kapteinsbind i regnbuefarger.

Kampen mellom Tyskland og Ungarn starter klokken 21.

