LHBT-utøverne Nassib og Yokoyama roses av Biden

Fotballspilleren Yokoyama, som på lørdag sto fram som transperson og Nassib, som tirsdag ble den første aktive NFL-spilleren til å stå fram som homofil, ble begge hedret da Biden tvitret natt til onsdag.

– Til Carl Nassib og Kumi Yokoyama: Jeg er så stolt av deres mot. På grunn av dere ser utallige barn rundt om i verden på seg selv i et nytt lys i dag, tvitret Biden.

Yokoyama spiller til daglige i den amerikanske ligaen NWSL og sto fram som transperson i en video publisert lørdag på YouTube-kontoen til tidligere lagkamerat Yuki Nagasato.

– I fremtiden har jeg lyst til å slutte å spille fotball og leve som mann, fortalte Yokoyama i videoen.

Tre dager senere la Nassib ut en video på Instagram der NFL-spilleren sto fram som homofil.

– Jeg vil bare bruke et lite øyeblikk til å fortelle at jeg er homofil, sa Nassib i videoen og understreket samtidig at han ikke gjør det for å få oppmerksomhet, men at han mener «representasjon og synlighet er viktig».

