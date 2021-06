Avis: Nederlandsk sykkelstjerne fikk hodeskader i påkjørsel

NTB Sport

Det er avisen Tubantia som melder om ulykken Alexander Kristoffs tidligere lagkamerat var involvert i tirsdag. 30-åringens kone bekrefter episoden.

30-årige Lammertink skal ha vært ute sammen med sin kone og to barn for å kjøpe is da ulykken skjedde. Tubantia skriver at Lammertink skulle tilbake for å hente den siste isen han hadde kjøpt til familien, da han ble truffet av en scooter.

Ambulansepersonell skal ha utført førstehjelp på proffsyklisten etter hendelsen. Deretter ble han fraktet til sykehuset, der han ble operert natt til onsdag for hodeskader.

Ifølge Tubantia skal 30-åringens tilstand ha vært stabil siden onsdag morgen, og han beskrives som å være utenfor fare.

Lammertink skal i forkant av tirsdagens ulykke ha fått beskjed om at han ikke fikk plass i Tour de France-troppen til sin arbeidsgiver, Intermarché-Wanty-Gobert. Der er han lagkamerat med norske Odd Christian Eiking.

For noen år tilbake var nederlenderen lagkamerat med Alexander Kristoff i Team Katusha.

