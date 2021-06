Ysland beste norske på prolog i Belgia

NTB Sport

Nederlandske van Dijk fra Trek-laget gjorde unna tempoetappen på 5.33 minutter og vant to sekunder foran sin britiske lagkamerat Elynor Bäckstedt. Ysland var slått med 17 sekunder.

Mie Bjørndal Ottestad ble nummer 23, Susanne Andersen 32, Elise Marie Olsen 43, Emilie Moberg 62, Ingvild Gåskjenn 70, Birgitte Andersen Nilssen 103, Vibeke Lystad 121 og Tiril Jørgensen 130.

Andersen sykler for DSM-laget, Nilssen og Lystad for Keukens Redant, de øvrige norske for landslaget.

Rittet har tre ordinære etapper og avsluttes fredag.

