Verdens raskeste kvinne bekreftet til Bislett Games

Fraser-Pryce er dobbelt OL-vinner på 100 meter. Tidligere i år noterte hun seg for tiden 10,63 under godkjent vind – den nest raskeste av en kvinne noen gang.

Bare den kontroversielle verdensrekorden til Florence Griffith-Joyner fra 1988 på 10,49 er bedre.

– I år kommer det som kan kalles verdens raskeste kvinne, Shelly-Ann Fraser-Pryce, til Bislett Games, sier Hoen til NRK.

Det er første gang 34-åringen deltar i Bislett Games.

– Da vi hadde Usain Bolt med, prioriterte vi 100 meter for menn, men i år har vi prioritert 100 meter for kvinner. Da er det ekstra morsomt at vi i et OL-år har en av OL-favorittene på plass, sier Hoen.

