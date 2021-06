Uefa-nei til tysk regnbuemarkering skaper store reaksjoner

NTB Sport

Det er lokale myndigheter i München som har tatt initiativ til regnbue-markeringen i forbindelse med onsdagens kamp. Nå setter fotballtoppene i Uefa foten ned. Den tyske avisen Bild meldte allerede mandag kveld at markeringen var stanset.

Det europeiske fotballforbundet opplyser tirsdag at det har avslått søknaden fra den politiske ledelsen i München. Årsaken er at den planlagte markeringen anses for å være et politisk svar på en nylig vedtatt ungarsk lov.

Ungarns folkevalgte har vedtatt et forbud med klart flertall i nasjonalforsamlingen mot «promotering av homofili» overfor mindreårige. Forbudet omfatter blant annet filmer, reklame og skolemateriell.

Politisk kontekst

De siste dagene har loven i Ungarn blitt gjenstand for debatt i fotball-EM. Onsdag blir det ingen regnbue-markering i München, slik lokale myndigheter hadde håpet på.

«Gitt dette spesifikke ønskets politiske kontekst – en beskjed rettet mot en beslutning tatt av det ungarske parlamentet – må Uefa avslå det», heter det fra det europeiske forbundet.

Videre understrekes det at Uefa «er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon». Forbundet gir samtidig uttrykk for at det forstår intensjonene bak markeringen.

I Tyskland har man nå besluttet å lyse opp arenaen i München med regnbuefarger 28. juni. Da spilles det imidlertid ingen kamp der. Samtidig vil en rekke andre stadioner i landet lyses opp mens kampen mot Ungarn spilles onsdag.

Reaksjoner

Uefas nei til tyske myndigheter har skapt reaksjoner i Fotball-Europa og i Norge.

«Skam dere, Uefa, for ikke å la München lyse opp stadionet i regnbuefargene! Dere vet bedre enn å kalle dette en politisk motivert handling. Dette handler om likestilling, medmenneskelighet og å ta standpunkt mot hat», skrev landslagsstjerne Caroline Graham Hansen på Twitter.

Hun fikk støtte av sin kollega Lise Klaveness som er elitedirektør i NFF:

– «Vær så snill, Uefa, la München og Allianz Arena lyse opp veien til stolthet og likhet.»

Bærer kapteinsbind

Mandag reagerte Ungarns utenriksminister Péter Szijjártó sterkt på planene om onsdagens markering.

– Det er ekstremt skadelig og farlig å blande sport og politikk, sa han til nyhetsbyrået MTI mandag.

– I Ungarn har vi vedtatt en lov for å beskytte ungarske barn, og i det vestlige Europa klager de nå over dette. De ønsker å uttrykke dette ved å inkludere politikk i et idrettsarrangement, hvilket ikke har noe med å vedta en nasjonal lov å gjøre, fortsatte han.

Uefa skal også se nærmere på flere «potensielt diskriminerende episoder» som har funnet sted under Ungarns kamper i fotball-EM. Det skal omfatte apelyder og homofobiske bannere under kampene i Budapest.

Kneler før kamp

Tysklands kaptein Manuel Neuer vil i onsdagens kamp fortsette å bære et regnbuefarget kapteinsbind. Uefa varslet i utgangspunktet at det også kunne bli sett på som en politisk markering, men har valgt å avslutte undersøkelsene i saken.

Forbundet har tillatt at spillerne kneler før kampene for å markere motstand mot rasisme.

Ungarn må vinne onsdag for å ha mulighet til å gå videre i EM, mens Tyskland vet at en seier vil sikre dem avansement.

(©NTB)