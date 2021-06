Uefa avviser planer om flytting av EM-finalen – Merkel maner til ansvarlighet

NTB Sport

Den engelske landskamparenaen skal etter planen være arrangør for fem av utslagskampene i mesterskapet. Uefa har samtidig bekreftet at det foreligger alternative planer dersom tilreisende supportere tvinges til ti dagers karantene i tråd med britiske koronaprotokoller.

Den smittsomme Delta-varianten av koronaviruset har for alvor gjort sitt inntog i den britiske samfunnet den siste tiden. Det har ført til et hopp i antall smittetilfeller. Regjeringen har allerede utsatt planene om gjenåpning.

Mandag ble det registrert over 10.000 nye smittede.

Tirsdag opplyser Uefa at det ikke foreligger noen planer om å flytte finalekampene i EM bort fra Wembley, til tross for at det har kommet rapporter om at Budapest kan være aktuell som ny vertsby.

– Uefa, Det engelske fotballforbundet og engelske myndigheter jobber tett sammen for å sørge for at semifinalene og finalen i EM på vellykket vis skal gå på Wembley, og det foreligger ingen planer om å endre arena for disse kampene», sa en talsmann for forbundet.

Samtidig ga Tysklands forbundskansler Angela Merkel tirsdag uttrykk for at hun håper Uefa vil opptre "ansvarlig" med hensyn til å arrangere EM-kamper i England.

– Jeg håper at Uefa vil håndtere dette på en ansvarlig måte, og jeg synes ikke det vil være lurt om arenaene er fulle, sa hun ifølge nyhetsbyrået AP.

Mandag mer enn antydet Italias statsminister Mario Draghi at EM-finalen i fotball ikke bør avholdes i London som følge av oppsvinget i virustilfeller den siste tiden.

– Jeg støtter at finalen ikke finner sted i et land der risikoen for smitte åpenbart er stor, sa han etter et møte med nettopp Merkel.

Semifinalene skal gå 6. og 7. juli, mens finalen går 11. juli.

