Sun Yang utestengt i fire år – OL-drømmen knust

Sun straffes for brudd på antidopingreglementet. Han ble opprinnelig utestengt i åtte år, men kineseren fikk i fjor medhold i sveitsisk høyesterett, som kjente utelukkelsen ugyldig og sendte saken tilbake til CAS.

Den nye behandlingen endte med en utelukkelse på 51 måneder, med virkning fra 28. februar i fjor.

Bakgrunnen for straffen er at Sun saboterte et forsøk på å dopingteste ham i 2018. Først nektet han å avgi prøve. Da dopingjegerne omsider greide å innhente prøven, ble prøveglasset ødelagt av en person i støtteapparatet hans.

Sun har forsvart seg med at dopingjegerne ikke legitimerte seg og at han tvilte på at de var det de utga seg for.

Sun har tidligere sonet tre måneders utelukkelse for et annet brudd på antidopingreglementet.

Sun ble i 2012 første kinesiske mann med OL-gull i svømming. Han er også den første mannlige svømmer med OL- og VM-gull på alle fridistanser fra 200 til 1500 meter. Til sammen har han tre OL- og 11 VM-gull. Han er en superstjerne i hjemlandet.

